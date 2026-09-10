北市工地損鄰案 建管處：現場安全已控制

台北市民權東路2段巷弄內今天發生工地損鄰案，建管處表示，經緊急回填現場安全已控制，工地仍停工，且須落實周邊結構安全監控與損鄰修復責任，非經市府核准，絕不允許復工。

台北市警消下午3時30分獲報，中山區民權東路2段巷弄內一棟2層樓建物的1樓辦公室地板坍塌，未釀人員傷亡。

北市建築管理工程處發布新聞資料指出，初步調查是建物旁邊的工地在基礎開挖與進行擋土作業時，疑因地下連續壁局部破損產生滲水滲砂，已要求工地勒令停工並依法開罰承造人及監造人各新台幣9萬元。

台北市長蔣萬安在議會總質詢後，趕赴現場了解狀況並接受聯訪時說，預計晚間灌漿回填後暫時安全無虞，已預防性疏散民眾，1人有安置需求已完成。

依北市府提供資訊，發生此起損鄰事件的建商是地寶建設，委託營造廠雄科營造施作。

北市建築管理工程處晚間發布新聞資料表示，中山區民權東路2段巷弄的建物受損案，經會同專業技師公會現場督導緊急搶救，受損建物內部樓地版及建築基地內導溝已於晚間9時30分順利完成回填。

建管處指出，經三大技師公會專業人員現場綜合評估，各項緊急搶險措施已發揮預期成效，目前受影響建物的各項監測數據均呈現穩定狀態，現場安全已獲有效控制。

為確保周邊環境與建物後續結構安全無虞，建管處已要求施工單位於此棟建物出入口增設觀測點，並責令建方即日起須落實每天監測，並把觀測數據按日送交專業技師公會協助判讀與比對。

建管處強調，此工地仍維持全面停工，建方須完全落實周邊結構安全監控與損鄰修復責任，非經專業公會安全審查通過及市府核准，絕不允許復工。