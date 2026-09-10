快訊

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

聽新聞
0:00 / 0:00

北市工地損鄰案 建管處：現場安全已控制

中央社／ 台北10日電

北市民權東路2段巷弄內今天發生工地損鄰案，建管處表示，經緊急回填現場安全已控制，工地仍停工，且須落實周邊結構安全監控與損鄰修復責任，非經市府核准，絕不允許復工。

台北市警消下午3時30分獲報，中山區民權東路2段巷弄內一棟2層樓建物的1樓辦公室地板坍塌，未釀人員傷亡。

北市建築管理工程處發布新聞資料指出，初步調查是建物旁邊的工地在基礎開挖與進行擋土作業時，疑因地下連續壁局部破損產生滲水滲砂，已要求工地勒令停工並依法開罰承造人及監造人各新台幣9萬元。

台北市長蔣萬安在議會總質詢後，趕赴現場了解狀況並接受聯訪時說，預計晚間灌漿回填後暫時安全無虞，已預防性疏散民眾，1人有安置需求已完成。

依北市府提供資訊，發生此起損鄰事件的建商是地寶建設，委託營造廠雄科營造施作。

北市建築管理工程處晚間發布新聞資料表示，中山區民權東路2段巷弄的建物受損案，經會同專業技師公會現場督導緊急搶救，受損建物內部樓地版及建築基地內導溝已於晚間9時30分順利完成回填。

建管處指出，經三大技師公會專業人員現場綜合評估，各項緊急搶險措施已發揮預期成效，目前受影響建物的各項監測數據均呈現穩定狀態，現場安全已獲有效控制。

為確保周邊環境與建物後續結構安全無虞，建管處已要求施工單位於此棟建物出入口增設觀測點，並責令建方即日起須落實每天監測，並把觀測數據按日送交專業技師公會協助判讀與比對。

建管處強調，此工地仍維持全面停工，建方須完全落實周邊結構安全監控與損鄰修復責任，非經專業公會安全審查通過及市府核准，絕不允許復工。

工地 北市 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市民權東路工地鄰損案急回填 建管處要求建方每日監測送審

北市工地損鄰害民宅下陷 建管處勒令停工、重罰9萬

疑工地開挖惹禍！北市民宅地基坍塌下陷 蔣萬安：立即設立前進指揮所

北市民權東路工地損鄰 蔣萬安：已勒令停工、協助受災戶求償

相關新聞

影／早警告不要害塌陷…北市工地釀鄰損 議員曝前幾天「地裂冒水」畫面

北市中山區民權東路二段一處工地施工不慎釀鄰損，造成隔壁民宅局部下陷受損，建管處勒令停工並重罰承造人、監造人各9萬元。民進黨議員陳怡君於事發後趕赴現場，房東稱1個月前跟工地反映有問題，工地認為不會，結果租客周一就目擊地裂冒水的狀況。

北市民權東路工地損鄰 蔣萬安：已勒令停工、協助受災戶求償

北市中山區民權東路二段一處工地施工不慎釀鄰損，造成隔壁民宅局部下陷受損。台北市長蔣萬安晚間前往指揮所受訪指出，1名需安置的民眾已經完成，建管即刻對承造廠商勒令停工，而且裁以最重的處罰，也會協助民眾、受災戶來進行後續的求償，市府...

台鐵自強號猴硐車站晚間撞擊一女緊急送醫 單線雙向通行

台鐵438次3000型新自強號列車今晚7點多，在新北市猴硐車站撞擊高姓60歲婦人，消防人員及鐵路警察趕至救援，傷者仍有意識，晚間7時36分已送往基隆長庚醫院救治，台鐵表示，目前列車採單線雙向通行，列車有所延誤，請民眾注意。

北市民權東路工地鄰損案急回填 建管處要求建方每日監測送審

北市中山區民權東路二段工地鄰損案，北市府今天下午獲報到場，經建管處會同專業技師公會現場督導緊急搶救，受損建物內部樓板及建築基地內導溝已於晚間9時30分順利完成回填且建物監測穩定，建管處要求建方每日監測送審嚴密把關。

影／北市民權東路民宅疑似因建案施工造成地基下陷

台北市中山區民權東路二段92巷1弄14號一處兩層樓民宅，今天傳出地基掏空坍塌，一樓辦公室地板無預警下陷至少1公尺深，警、消獲報趕抵封鎖現場，初步懷疑是隔壁的建案施工不當釀禍，幸好事發當下在該區域的員工外出，幸運逃過一劫，無人受傷。

疑工地開挖惹禍！北市民宅地基坍塌下陷 蔣萬安：立即設立前進指揮所

台北市中山區民權東路二段92巷1弄14號一處兩層樓民宅，今天中午驚傳地基掏空坍塌，一樓辦公室地板無預警下陷至少1公尺深。經建管處勘查後發現，疑因周邊工地地下連續壁局部破損產生滲水滲砂現象，導致鄰近地層土石流失，進而造成周邊地面出現局部下陷受損。市長蔣萬安今在議會總質詢表示，已成立前進指揮所，並請副秘書長林士斌趕赴現場，相關局處也都在了解狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。