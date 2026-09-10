北市民權東路工地鄰損案急回填 建管處要求建方每日監測送審

北市中山區民權東路二段工地鄰損案，北市府今天下午獲報到場，經建管處會同專業技師公會現場督導緊急搶救，受損建物內部樓板及建築基地內導溝已於晚間9時30分順利完成回填且建物監測穩定，建管處要求建方每日監測送審嚴密把關。

建管處表示，經三大技師公會專業人員現場綜合評估，各項緊急搶險措施已發揮預期成效，目前受影響建物的各項監測數據均呈現穩定狀態，現場安全已獲有效控制。

建管處說，為確保周邊環境與建物後續結構安全無虞，已要求施工單位在該建物出入口增設觀測點，並責令建方即日起必須落實每日監測，將觀測數據按日送交專業技師公會協助判讀與比對。

建管處重申，該工地目前仍維持全面停工狀態，建方須完全落實周邊結構安全監控與損鄰修復責任，非經專業公會安全審查通過及市府核准，絕不允許復工，以全力保障市民生命財產安全。

北市民權東路二段工地鄰損案，建管處要求建方每日監測送審嚴密把關。圖／北市建管處提供

今天北市民權東路二段工地鄰損案，已於晚間9時30分完成灌漿回填且建物監測穩定。圖／北市建管處提供