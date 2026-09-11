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有截圖找不到人 匿名帳號難查

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

隨著社群網路普及，妨害名譽衝突也逐漸從現實場合移轉到虛擬世界，但警方偵辦網路妨害名譽案件卻有困難，截圖在手卻找不到人，匿名帳號成為偵查難題。

高雄今年三月曾有社群帳號冒用男子照片，以幫派名義在臉書、Threads招募成員，還將一名前議員住處填為「報名地點」；男子發現後報警，欲控告貼文者妨害名譽及侵害肖像權，但是警方追查發現ＩＰ在境外，案件不了了之。

警政署統計，今年上半年妨害名譽（信用）案件破獲九三○○件，較去年同期增加一七三一件、增兩成二；第一線警方表示，網路妨害名譽案件確有偵查困難，不見得能找到人。

黃姓偵查小隊長說，臉書、ＩＧ等Meta平台若帳號使用真名、照片或其他可辨識資料，警方較有機會確認身分；若名稱、照片、資料都是假的或匿名，追查難度相當高。

黃以他的辦案經驗指出，妨害名譽屬較輕微案件，向Meta調取使用者資料時常受到限制；有些被害人拿著完整截圖報案，警方看得到留言內容，卻無法僅靠帳號找到發文者。

蔡姓刑事警官說，有些帳號能從ＩＧ、臉書頁面找到與本人連結的資料，警方可循線追查；有些帳號從頭到尾沒有真實姓名、照片或其他身分線索，「整個帳號就是無法辨識真實身分」，案件就因此卡住。

Threads 妨害名譽 衝突

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有截圖找不到人 匿名帳號難查

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