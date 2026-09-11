妨害名譽案 半年1.4萬件 嗆一句也挨告

杜姓女子在社群媒體Threads發文「現在的男生真的都很渣」並附上男子社群媒體帳號截圖及對話紀錄，貼文五小時後刪除並道歉，男子提告，法院依妨害名譽罪判處罰金3千元。聯合報系資料照

杜姓女子在Threads指一名男子「很渣」，還附上對方ＩＧ帳號及對話截圖，貼文五小時後刪除並道歉，男子提告，台南地院依妨害名譽罪判罰金三千元。警政署統計，上半年妨害名譽（信用）案件有一萬四○五一件，較去年同期增加一六三四件、增一成三，案由從網路、馬路、酒局、社區都有，常僅因「一句話」而告進警局。

台北市陳姓派出所所長指出，近年受理妨害名譽案，網路案件占大宗，Threads、ＩＧ都有；有人針對外貌留言，也有人碰上交通糾紛，被酸「駕照是用雞腿換的」，當事人不滿就提告，而感情、朋友、投資等各類糾紛，都可能因為一句話而被叫到警局做筆錄。

蔡姓刑事警官舉例，有網友玩線上遊戲，因操作不佳遭其他玩家反殺並被罵「沒腦」，雙方未曾謀面，只是玩遊戲時互相吐槽，當事人感到不爽就提告。

黃姓偵查小隊長表示，從受理妨害名譽案件，也能看出世代的差異，臉書以中壯年人口較多，Threads則是以年輕族群用戶較多。

年底九合一選舉逼近，政治留言也出現在妨害名譽案件中，今年五月間，Threads有網友將一名同名同姓者涉貪遭起訴的新聞，移花接木到宜蘭縣長參選人吳宗憲身上，吳要求下架道歉，否則提告妨害名譽，檢方也分案偵辦。

蔡姓警官和黃姓小隊長都指出，今年已經受理網友因支持特定政治人物，在粉絲頁或社群留言遭其他人以「沒腦」等字眼回嗆後提告，不過目前還沒有因為選舉，出現類似案件明顯增加的趨勢。

妨害名譽案件的發生場域，雖逐漸往社群網路移動，仍有轄區特性。黃姓小隊長轄內夜生活密集，手上仍有不少「面對面」案件，如行車糾紛未擦撞、也沒有互毆，但是嗆一句髒話就被告；或是ＫＴＶ電梯中酒醉口角，甚至大樓選主委時因派系不合，把攻擊文字貼上公告欄，都有人提告。