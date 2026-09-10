北市民權東路工地損鄰 蔣萬安：已勒令停工、協助受災戶求償

北市中山區民權東路二段一處工地施工不慎釀鄰損，造成隔壁民宅局部下陷受損。台北市長蔣萬安晚間前往指揮所受訪指出，1名需安置的民眾已經完成，建管即刻對承造廠商勒令停工，而且裁以最重的處罰，也會協助民眾、受災戶來進行後續的求償，市府會持續地追究相關的責任。

蔣萬安表示，今天下午大約3點半左右接獲通報之後，他在議場，即刻指示張溫德副市長、林士斌副秘書長以及相關單位趕赴現場，實際掌握狀況，消防局也第一時間成立前進指揮所，包括區公所、都發局、建管處、警察局、北水處等單位即刻進駐，來全面了解整個情形。

蔣萬安說，市府也請專業的結構技師，包括理事長，還有各公會專業人士來進行全面的檢查，一切確定沒有立即的危險，但市府依然預防性地疏散了四位民眾，那其中一位需要安置的需求，也已經完成。

他說，建管處即刻對於施作的承造廠商勒令停工，而且裁以最重的處罰，另一方面，也會協助民眾、受災戶來進行後續的求償，我們也會持續地追究相關的責任，並且給予一切的法律支援。

蔣萬安說，市府在周邊也會持續監測，而且全面檢視，來確保一切安全無虞，目前也即刻進行灌漿的回填，那預計今天晚上回填完以後，就會安全的穩固。

台北土木技師公會理事長賴建宏表示，今天發生的一個災變事件，第一時間土木技師公會配合台北市的應變中心，在現場工地周邊的鄰房大概有做了一個初步的一個結構安全的一個檢視跟評估，那整個檢視評估的結果，其實整個房屋在樑柱構件系統其實沒有產生結構性的一個損壞。

他說，為了整個區域的土壓平衡，整個工地內部還有包含受損建築物的基礎下方，現在馬上做緊急的灌漿回填，主要目的是要讓整個區域的土壓去做到平衡穩定，也確保這個受損建築物不會再產生持續的惡化，這是初步的處置。

賴建宏指出，周邊的一個建築物，工會已經做了一個初步的一個目視的檢查，後續配合市政府在整個透地雷達一個調查的啟用上，也會持續的配合在檢測結果裡面再去做判讀跟分析。

北市中山區民權東路二段一處工地施工不慎釀鄰損，造成隔壁民宅局部下陷受損。記者楊正海／攝影