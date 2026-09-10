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影／早警告不要害塌陷…北市工地釀鄰損 議員曝前幾天「地裂冒水」畫面

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導

北市中山區民權東路二段一處工地施工不慎釀鄰損，造成隔壁民宅局部下陷受損，建管處勒令停工並重罰承造人、監造人各9萬元。民進黨議員陳怡君於事發後趕赴現場，房東稱1個月前跟工地反映有問題，工地認為不會，結果租客周一就目擊地裂冒水的狀況。

陳怡君趕到現場了解狀況，建物1樓滿是泡水的文件、公司客戶資料跟帳單等。她指出，事發時，1樓公司人不在，2樓住戶已協助安置。相比中午，坍塌面積有愈來愈大的現象，目前灌漿中，避免繼續擴大；現場也請肇事工地找工人去搬離室內的桌椅，但里長等不了，就入內幫忙搬了幾趟，目前已被勸離。

陳怡君說，前幾天住戶就有感覺，因為地面開始歪歪的，有要求工地先停工；她也取得租客周一拍攝地裂冒水的影片，租客跟工地反映，工地來看完就不了了之，租客還跟工地說，不要害它塌陷，沒想到就塌陷。陳詢問房東得知，房東1個月之前已經告訴工地「房子有問題」、「好像會塌陷」，但工地認為不會。

北市中山區民權東路二段一處民宅遇鄰損事件，議員陳怡君提供租客周一目擊地裂冒水的狀況。圖／陳怡君提供
北市中山區民權東路二段一處民宅遇鄰損事件，議員陳怡君提供租客周一目擊地裂冒水的狀況。圖／陳怡君提供

北市中山區民權東路二段一處民宅遇鄰損事件，里長入內幫忙搬東西。圖／陳怡君提供
北市中山區民權東路二段一處民宅遇鄰損事件，里長入內幫忙搬東西。圖／陳怡君提供

北市中山區民權東路二段一處民宅遇鄰損事件。圖／陳怡君提供
北市中山區民權東路二段一處民宅遇鄰損事件。圖／陳怡君提供

北市中山區民權東路二段一處工地施工不慎釀鄰損，造成隔壁民宅局部下陷受損。圖／陳怡君提供
北市中山區民權東路二段一處工地施工不慎釀鄰損，造成隔壁民宅局部下陷受損。圖／陳怡君提供

北市中山區民權東路二段一處工地造成鄰損事件。圖／陳怡君提供
北市中山區民權東路二段一處工地造成鄰損事件。圖／陳怡君提供

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