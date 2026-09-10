疑工地開挖惹禍！北市民宅地基坍塌下陷 蔣萬安：立即設立前進指揮所

台北市中山區民權東路二段92巷1弄14號一處兩層樓民宅，今天中午驚傳地基掏空坍塌，一樓辦公室地板無預警下陷至少1公尺深。經建管處勘查後發現，疑因周邊工地地下連續壁局部破損產生滲水滲砂現象，導致鄰近地層土石流失，進而造成周邊地面出現局部下陷受損。市長蔣萬安今在議會總質詢表示，已成立前進指揮所，並請副秘書長林士斌趕赴現場，相關局處也都在了解狀況。

國民黨議員林杏兒表示，基泰大直影響很多住戶，今天又有樓房塌陷，但台北市在施工工地很多，民眾看到這樣就會憂心會不會自己住的房子有一天會塌陷，該如何去防範這樣事情一而再，再而三發生。

林杏兒說，會發生這樣是除了本身地質就存在問題外，還有間接性問題，包含下雨含水量過高，市府應該在工地開挖前就發現，應去加強監督。此外若有鄰損民眾打1999通報，很多陳情案都是通報，但是後來一查發現根本沒有列管，市府應該要主動協助，簡化列管權益。

建管處表示，經初步調查，現場係因工地進行基礎開挖與擋土作業時，疑因地下連續壁局部破損產生滲水滲砂現象，導致鄰近地層土石流失，進而造成周邊地面出現局部下陷受損情況。

針對工地違規部分，建管處說，嚴正指出本案施工未依規定維護鄰近公共設施及建築物安全，顯已違反「建築法」第63條規定，已當場勒令該工程立即全面停工外，並將依同法第89條對承造人及監造人各處以法定最高額9萬元罰鍰。

建管處強調，現場後續將由起、承造人全力配合各項防護補強與損鄰鑑定修復工作。在未完成全面安全評估、提送具體改善復工計畫，並經相關專業技師公會審查核可前，不得復工，以最嚴格標準保障市民生命財產安全。

台北市中山區民權東路二段92巷1弄14號一處民宅，稍早傳出一樓地板下陷。記者翁至成／翻攝