北市民宅地基下陷1.5米！員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

台北市中山區民權東路二段92巷1弄14號一處兩層樓民宅，今天中午驚傳地基掏空坍塌，一樓辦公室地板無預警下陷至少1公尺深，警、消獲報趕抵封鎖現場，初步懷疑是隔壁的建案施工不當釀禍，屋主也還原當時狀況，稱幸好事發當下是中午用餐時間，原本坐在該區域的員工外出，幸運逃過一劫，無人受傷。

據了解，該民宅一樓為辦公室用途，屋主受訪說，中午1點多大家陸續出去吃飯，他剛好跑來聊天，突然聽到地板傳出怪異撕裂聲，認為不對勁，立刻跑出去跟隔壁工地主任反應，沒想到出去講不到兩句話，就坍塌了；關於是否需要安置，他笑稱「沒這麼糟糕啦」。

中山區新生里長曾國益說，一個多月前民宅後方的330巷19號和21號，就有住戶發現門框變形龜裂、後陽台地板傾斜等狀況，當時向建商反應，建商說「等連續壁做好」，承諾地基挖好再做修補，相關單位也有到場檢查，說沒有立即危險，孰料今天就發生地層下陷，認為應是地下有裂縫，泥沙順著流水滲入，慢慢累積才坍塌。

現場結構技師初步勘查表示，該區域地質記錄上是沙土層，因此比較容易流失，目前塌陷狀況與地質特性相符。

台北市中山區民權東路二段92巷一處2樓民宅，下午一樓室內地面疑遭掏空下陷。圖／議員柳采葳提供