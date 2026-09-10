南投消防員伍程嶸殉職 消促會提增人力業務回歸

消防員工作權益促進會今天在南投縣辦座談會並追思殉職消防員伍程嶸，會中提出增人力、增輪休、補償加班費、業務回歸等訴求；伍程嶸親友也盼不讓基層隊員負擔過於繁雜業務。

南投縣消防局信義分隊消防員伍程嶸日前營救泛舟受困遊客殉職。消防員工作權益促進會今天在經濟部中台灣創新園區舉辦「南投縣基層消防座談會暨伍程嶸學長追思會」，訴求增人力、增輪休、補償加班費、業務回歸、成立山難水域事故專責分隊等。

消防員工作權益促進會表示，為促進南投縣消防工作環境改革，7月發起抓蛇業務回歸連署，獲超過8成隊員連署支持，8月中規劃召開座談會，希望凝聚南投縣消防隊員力量，當時同步邀縣長、縣長參選人、議員及議員參選人出席，盼到場簽署消防改革承諾書。

民進黨南投縣長參選人温世政出席支持消防改革並表示，消防改革第1要務是安全，第2是人力要夠，若人力長期不足，基層就只能靠超勤、硬撐，最後不只影響休息，也影響救災品質與安全，他支持縣府積極補足消防人力，避免第一線陷入最低人力的救災風險。

温世政說，消防員核心職責是救災、救護與緊急醫療服務，支持動物救援、非緊急雜務等業務逐步回歸權責單位，並支持成立山難水域事故專責分隊，把特殊救援交給訓練完整、裝備充足與專責編制隊伍處理，避免一般分隊除日常救護與行政業務，又承擔高風險任務。

促進會表示，針對各項訴求，南投縣消防局長洪超倫出席說明南投縣長許淑華考慮規劃逐步編列補償加班費預算，對於增加輪休天數目前暫無具體進度，還是先以補休為主，而有關抓蛇業務已由縣府農業處編列相關預算，若推動順利，預計明年可委外處理。

促進會表示，南投縣消防改革已經太慢，伍程嶸學長殉職後，仍不見縣長許淑華與消防局任何積極改革消防作為與承諾；希望政府不會「今天公祭、明天忘記、一切拖下去」，促進會將堅持到底找尋真相、捍衛基層消防工作權益，也感謝願意站出來的人。