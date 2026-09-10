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AI深偽進攻彰化選戰 陳素月競選團隊報警追幕後資金

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

近期社群平台出現利用生成式AI「深偽技術」變造競選影音，移花接木讓候選人「說出從未說過的話」，甚至花錢投放廣告推播。立法委員陳素月競選團隊今天召開「捍衛民主・拒絕惡意抹黑」記者會，出示影音比對事證及警方受理案件證明單，宣布已正式報案，並要求社群平台限期2日內下架違法內容，追查幕後操作者及資金來源。

競選總部執行長洪宗熠表示，過去選舉抹黑多是紙本黑函，如今科技發達，深偽技術若遭濫用，容易成為惡意抹黑工具，但幕後操作者顯然低估彰化鄉親的判斷力，刻意造假的內容反而容易引發反感。

民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏指出，支持科技創新，但科技不能淪為混淆視聽的工具，競選團隊已向警方報案，全案交由專業科技偵查單位追查數位軌跡與幕後資金流

律師團表示，公職人員選舉罷免法第104條已增訂防杜深偽影音規定，若意圖使候選人不當選而利用AI深偽等方式散布不實影音，最高可處7年以下有期徒刑；若意圖營利，得加重其刑至二分之一，並得併科200萬元以上、1000萬元以下罰金。律師團也強調，將持續蒐證並配合檢警追查。

競選團隊呼籲民眾遇到可疑影音，切勿任意轉傳，可先「截圖、存證、通報」，共同遏止深偽影音擴散，讓選舉回歸政見競爭。

近期社群平台出現利用生成式AI「深偽技術」變造競選影音，移花接木讓候選人「說出從未說過的話」，立法委員陳素月競選團隊今天召開「捍衛民主・拒絕惡意抹黑」記者會。記者林敬家／攝影
近期社群平台出現利用生成式AI「深偽技術」變造競選影音，移花接木讓候選人「說出從未說過的話」，立法委員陳素月競選團隊今天召開「捍衛民主・拒絕惡意抹黑」記者會。記者林敬家／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月

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