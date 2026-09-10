快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／闖補習班遭勸離竟潑水 中壢男、教職員爆肢體衝突互告傷害

桃園電子報／ 桃園電子報

1789012356504 0
期間吳男竟還出腳攻擊，隨後引發雙方肢體衝突。圖：讀者提供

桃園市中壢區中央東路一處補習班昨(9)日傍晚發生一起民眾衝突糾紛。一名吳姓男子於18時許因不明原因進入補習班內部，遭現場人員請其離開時，竟當場將水潑在地面，補習班教職員陳姓男子見狀隨即撥打電話報警，另一名教職員黃姓男子則上前阻擋吳男逃離現場，雙方進而爆發肢體衝突。雙方相互提出傷害告訴，警方已依法通知雙方到案說明依法偵辦。

1789012318488 0
教職員黃姓男子上前阻擋吳男逃離現場。圖：讀者提供

警方表示，中壢派出所昨日晚間接獲民眾通報，指稱中央東路一處補習班發生民眾糾紛事件，員警隨即派員趕往現場處置。經深入調查釐清，吳男當時因不明原因逕自進入該補習班內，補習班人員發現後予以勸離，不料吳男遭請離時，卻突然將隨身水分潑灑在地面上。

見到現場突發狀況，陳男隨即打電話報警求助，黃男為防止吳男直接離去，便上前抱住吳男阻止其逃離現場，期間吳男竟還出腳攻擊，隨後引發雙方肢體衝突。警方抵達現場後，雙方當場相互提出傷害告訴，目前已通知雙方到案說明，全案依法偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】闖補習班遭勸離竟潑水 中壢男、教職員爆肢體衝突互告傷害

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／酒後以為被嗆！北市男「怕1打2」急掏辣椒槍射臉 中山警當場壓制

虐燙2分鐘！14歲少女遭保全死按「高壓電金屬板」 絕望尖叫：像被火燒

高雄國中生不服管教跳上背勒老師脖 害老師被控兒少法與傷害

國中遭霸凌塞垃圾三年…母「請吃披薩求和」無效 網心疼：小孩的惡最可怕

相關新聞

「陳匡怡擔任品牌總監」宜蘭手搖店遭砸毀 涉案女持遙控器闖入疑與選舉有關

藝人陳匡怡（台大五姬「國企匡」）擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸，30歲李姓女子持遙控器開啟鐵捲門進入，大肆破壞後離去，店家生財器具幾乎全毀，杯盤狼藉，目前停業。警方獲報後迅速將李女查獲到案，全案依毀損罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

行天宮旁地下餐廳上午傳火警！鍋爐突起火…超大濃煙竄天際

北市中山區松江路、行天宮旁的一棟大樓地下室餐廳「邊田庄」今天上午10時28分許突然冒出大量濃煙，濃密黑煙順著通風管線與樓梯間不斷湧出、直竄天際，街邊瀰漫刺鼻焦味，引來不少路過民眾駐足側目，甚至「根本看不見路」。

國中生疑遭逼「土下座」拍道歉照！台中市警第六分局：依恐嚇罪調查中

台中市一所國中傳出男學生疑遭同儕逼迫「土下座」道歉風波，網路瘋傳3張照片，畫面中男學生手持「對不起，請您原諒我」紙條，雙膝跪地、雙手撐地拍照，另有IG群聊疑似公審、威脅內容流出，引發霸凌疑雲。第六分局表示，已受理被害人報案，全案依恐嚇罪方向，展開調查。

疑工地開挖惹禍！北市民宅地基坍塌下陷 蔣萬安：立即設立前進指揮所

台北市中山區民權東路二段92巷1弄14號一處兩層樓民宅，今天中午驚傳地基掏空坍塌，一樓辦公室地板無預警下陷至少1公尺深。經建管處勘查後發現，疑因周邊工地地下連續壁局部破損產生滲水滲砂現象，導致鄰近地層土石流失，進而造成周邊地面出現局部下陷受損。市長蔣萬安今在議會總質詢表示，已成立前進指揮所，並請副秘書長林士斌趕赴現場，相關局處也都在了解狀況。

北市民宅地基下陷1.5米！員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

台北市中山區民權東路二段92巷1弄14號一處兩層樓民宅，今天中午驚傳地基掏空坍塌，一樓辦公室地板無預警下陷至少1公尺深，警、消獲報趕抵封鎖現場，初步懷疑是隔壁的建案施工不當釀禍，屋主也還原當時狀況，稱幸好事發當下是中午用餐時間，原本坐在該區域的員工外出，幸運逃過一劫，無人受傷。

北市民權東路民宅一樓辦公室突然坍塌進水 現場封鎖警戒中

台北市中山區民權東路二段92巷一處2樓民宅，下午一樓室內地面疑遭掏空下陷，湧進積水，屋內辦公用品傾倒，亂成一團，下陷深度超過1公尺，事發時屋內人員逃出，無人受傷，因鄰近一處建築工地，坍塌原因仍待調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。