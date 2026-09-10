影／闖補習班遭勸離竟潑水 中壢男、教職員爆肢體衝突互告傷害

期間吳男竟還出腳攻擊，隨後引發雙方肢體衝突。圖：讀者提供

桃園市中壢區中央東路一處補習班昨(9)日傍晚發生一起民眾衝突糾紛。一名吳姓男子於18時許因不明原因進入補習班內部，遭現場人員請其離開時，竟當場將水潑在地面，補習班教職員陳姓男子見狀隨即撥打電話報警，另一名教職員黃姓男子則上前阻擋吳男逃離現場，雙方進而爆發肢體衝突。雙方相互提出傷害告訴，警方已依法通知雙方到案說明依法偵辦。

教職員黃姓男子上前阻擋吳男逃離現場。圖：讀者提供

警方表示，中壢派出所昨日晚間接獲民眾通報，指稱中央東路一處補習班發生民眾糾紛事件，員警隨即派員趕往現場處置。經深入調查釐清，吳男當時因不明原因逕自進入該補習班內，補習班人員發現後予以勸離，不料吳男遭請離時，卻突然將隨身水分潑灑在地面上。

見到現場突發狀況，陳男隨即打電話報警求助，黃男為防止吳男直接離去，便上前抱住吳男阻止其逃離現場，期間吳男竟還出腳攻擊，隨後引發雙方肢體衝突。警方抵達現場後，雙方當場相互提出傷害告訴，目前已通知雙方到案說明，全案依法偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】闖補習班遭勸離竟潑水 中壢男、教職員爆肢體衝突互告傷害