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「陳匡怡擔任品牌總監」宜蘭手搖店遭砸毀 涉案女持遙控器闖入疑與選舉有關

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

藝人陳匡怡（台大五姬「國企匡」）擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸，30歲李姓女子持遙控器開啟鐵捲門進入，大肆破壞後離去，店家生財器具幾乎全毀，杯盤狼藉，目前停業。警方獲報後迅速將李女查獲到案，全案依毀損罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

監視器畫面顯示，事發於清晨5點多，店家尚未營業，李女持遙控器順利開啟宜蘭市中山路三段的店門。她進店後毫不停手，將櫃台、冰箱上的物品猛力掃落，電視機與封口機等大型電器甚至被重摔至出餐區，現場仙草原料灑落一地。

直到一早開店，店長見狀當場嚇傻並立刻報警。經店家初步清點，完全沒有金錢遭竊，但生財設備嚴重受損，預估財物損失達20萬元，且至少需停業修復二至三天，由於事發突然且手法猛烈狠砸，讓店家感到納悶。

據悉，該分店女老闆是礁溪鄉某參選人的妻子，涉案李女則是該參選人的助理，李女持有店家遙控器，顯然彼此都認識，事件曝光後引發是否涉及選舉糾紛的揣測；不過涉案人對外否認與選舉有關，卻也不透露真正動機。

宜蘭警分局成立專案小組後快速鎖定目標將李女逮捕，呼籲切勿因一時衝動破壞他人物品，否則將觸犯刑法第354條毀損罪，面臨2年以下有期徒刑、拘役或500以下罰金。確切犯罪動機是仇恨抑或私怨，警方將深入調查釐清。

藝人陳匡怡擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸，30歲李姓女子持遙控器開啟鐵捲門進入，大肆破壞後離去，店家生財器具幾乎全毀，杯盤狼藉，目前停業。圖／警方提供
藝人陳匡怡擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸，30歲李姓女子持遙控器開啟鐵捲門進入，大肆破壞後離去，店家生財器具幾乎全毀，杯盤狼藉，目前停業。圖／警方提供

藝人陳匡怡擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸，30歲李姓女子持遙控器開啟鐵捲門進入，大肆破壞後離去，店家生財器具幾乎全毀，杯盤狼藉，目前停業。圖／警方提供
藝人陳匡怡擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸，30歲李姓女子持遙控器開啟鐵捲門進入，大肆破壞後離去，店家生財器具幾乎全毀，杯盤狼藉，目前停業。圖／警方提供

陳匡怡(見圖)擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸。聯合報系資料照
陳匡怡(見圖)擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸。聯合報系資料照

陳匡怡 藝人 手搖飲 宜蘭縣選舉

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