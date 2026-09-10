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高雄岡山區捷運工地事故 移工遭鋼板樁壓傷送醫

中央社／ 高雄10日電

哈姓印尼籍移工今天在高雄岡山捷運施工工地內作業，現場發出鋼板斷裂聲響，哈男被人發現遭鋼板樁壓住、意識不清送醫急救。勞檢研判雇主違反職安法，勒令現場停工將開罰。

高雄市政府消防局說明，上午9時43分許獲報岡山區岡山路救護案，現場為捷運施工工地內一名工人被吊掛鋼板樁壓傷，傷者頭部有外傷、肢體骨折且意識不清，由救護人員急救處置後送醫。

高雄市政府警察局岡山分局員警初步了解，現場施工工地當時正進行鋼板樁卸貨作業，作業過程中突然發出鋼板斷裂聲響，隨後在場人員發現36歲哈姓印尼籍移工倒臥於板車旁，且遭鋼板樁壓住。

警方表示，現場工程人員見狀，隨即合力將鋼板樁移開。目前該工地已依規定停止施工，並由警方封鎖現場，全案已通報高雄市政府勞工局勞動檢查處調查，以釐清事故原因。

高雄勞工局說明，勞檢處獲報後派員入場檢查，初步研判為雇主使勞工從事鋼板樁吊掛作業時，未依規定設置吊掛作業管制措施而肇災。

高雄勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，依法可裁處新台幣5萬元至300萬元罰鍰。

高雄勞工局呼籲，雇主對於使用起重機從事吊掛作業時，應採取防止人員進入吊舉物下方，以及吊舉物通過人員上方的設備或措施，且吊耳與吊掛物結合方式，應能承受所吊物體整體重量，使其不致脫落，以確保勞工作業安全。

圖為救護車示意圖。聯合報系資料照
圖為救護車示意圖。聯合報系資料照

岡山 移工 高雄 捷運

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