患者針灸後左眼看不見　新北中醫師涉過失傷害遭起訴

一名患者去年在新北市某中醫診所針灸，拔針後左眼看不見，隔天仍未復原，前往其他醫院診斷出玻璃體出血等傷勢開刀治療。檢方認針灸與患者症狀具高度關聯，依過失傷害罪起訴醫師。

根據新北地檢署起訴書，周姓患者去年7月因眼壓過高，前往新北永和某中醫診所看診，凌姓醫師在幫患者眼部針灸治療的過程中，疑不慎傷到左眼球。拔針後患者左眼視野出現血塊及數十根彎曲黑色絲狀物，完全無法視物。

當下凌姓醫師僅指示持續熱敷肩膀，以促進血液循環。患者聽從建議返家，隔天起床後，左眼仍完全看不見，急忙前往眼科診所及衛福部雙和醫院就醫，經診斷為左側玻璃體出血、未明示側性視網膜剝離併視網膜裂孔等，並於同年7月17日接受左眼玻璃體切除手術。事後患者及配偶向醫師提告。

凌姓醫師在偵查中表示，針灸位置為眼球外，其他2家醫院都未診斷出鞏膜穿刺傷，因此否認患者傷勢是因為針灸外力導致。

但檢方調查認為，醫師施針與患者出現症狀的時間密接，足認兩者間具有高度關聯性。且中醫使用的針具極為細小，穿刺痕跡通常難以肉眼辨識；鞏膜又位於眼球外層、深處於眼眶結構中，除非進行高度侵入性檢查，否則難以透過一般檢查完全排除鞏膜受傷的可能，因此無法單以診斷證明書未記載鞏膜受傷，即反推傷勢與針灸無關。檢方因此依刑法過失傷害罪嫌起訴凌姓醫師。