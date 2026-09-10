快訊

iPhone 18 Pro各國售價比一比！飛日韓買可能更貴 台灣Duo比美國高1.7萬

阿金「跟狗皮地毯合影」笑超嗨 真相曝光百萬人傻眼：身價有6位數

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

患者針灸後左眼看不見　新北中醫師涉過失傷害遭起訴

中央社／ 新北10日電

一名患者去年在新北市某中醫診所針灸，拔針後左眼看不見，隔天仍未復原，前往其他醫院診斷出玻璃體出血等傷勢開刀治療。檢方認針灸與患者症狀具高度關聯，依過失傷害罪起訴醫師。

根據新北地檢署起訴書，周姓患者去年7月因眼壓過高，前往新北永和某中醫診所看診，凌姓醫師在幫患者眼部針灸治療的過程中，疑不慎傷到左眼球。拔針後患者左眼視野出現血塊及數十根彎曲黑色絲狀物，完全無法視物。

當下凌姓醫師僅指示持續熱敷肩膀，以促進血液循環。患者聽從建議返家，隔天起床後，左眼仍完全看不見，急忙前往眼科診所及衛福部雙和醫院就醫，經診斷為左側玻璃體出血、未明示側性視網膜剝離併視網膜裂孔等，並於同年7月17日接受左眼玻璃體切除手術。事後患者及配偶向醫師提告。

凌姓醫師在偵查中表示，針灸位置為眼球外，其他2家醫院都未診斷出鞏膜穿刺傷，因此否認患者傷勢是因為針灸外力導致。

但檢方調查認為，醫師施針與患者出現症狀的時間密接，足認兩者間具有高度關聯性。且中醫使用的針具極為細小，穿刺痕跡通常難以肉眼辨識；鞏膜又位於眼球外層、深處於眼眶結構中，除非進行高度侵入性檢查，否則難以透過一般檢查完全排除鞏膜受傷的可能，因此無法單以診斷證明書未記載鞏膜受傷，即反推傷勢與針灸無關。檢方因此依刑法過失傷害罪嫌起訴凌姓醫師。

針灸 中醫 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

她視力模糊...竟是眼內藏2公分巨大腫瘤 北榮靠「這」技術除瘤保視力

眼內藏巨大腫瘤 PLSU技術切除保住視力

錦旗裡竟藏刀！癌症患者赴醫院尋仇 無辜醫師遭刺多刀

忍痛10年、跌倒2次才換關節 7旬婦術後3月挑戰路跑嘆「早知就開刀」

相關新聞

「陳匡怡擔任品牌總監」宜蘭手搖店遭砸毀 涉案女持遙控器闖入疑與選舉有關

藝人陳匡怡（台大五姬「國企匡」）擔任品牌創意總監的手搖飲「丘森茶室」宜蘭分店，9日清晨遭人闖入狠砸，30歲李姓女子持遙控器開啟鐵捲門進入，大肆破壞後離去，店家生財器具幾乎全毀，杯盤狼藉，目前停業。警方獲報後迅速將李女查獲到案，全案依毀損罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

行天宮旁地下餐廳上午傳火警！鍋爐突起火…超大濃煙竄天際

北市中山區松江路、行天宮旁的一棟大樓地下室餐廳「邊田庄」今天上午10時28分許突然冒出大量濃煙，濃密黑煙順著通風管線與樓梯間不斷湧出、直竄天際，街邊瀰漫刺鼻焦味，引來不少路過民眾駐足側目，甚至「根本看不見路」。

國中生疑遭逼「土下座」拍道歉照！台中市警第六分局：依恐嚇罪調查中

台中市一所國中傳出男學生疑遭同儕逼迫「土下座」道歉風波，網路瘋傳3張照片，畫面中男學生手持「對不起，請您原諒我」紙條，雙膝跪地、雙手撐地拍照，另有IG群聊疑似公審、威脅內容流出，引發霸凌疑雲。第六分局表示，已受理被害人報案，全案依恐嚇罪方向，展開調查。

高雄岡山區捷運工地事故 移工遭鋼板樁壓傷送醫

哈姓印尼籍移工今天在高雄市岡山區捷運施工工地內作業，現場發出鋼板斷裂聲響，哈男被人發現遭鋼板樁壓住、意識不清送醫急救。勞...

患者針灸後左眼看不見　新北中醫師涉過失傷害遭起訴

一名患者去年在新北市某中醫診所針灸，拔針後左眼看不見，隔天仍未復原，前往其他醫院診斷出玻璃體出血等傷勢開刀治療。檢方認針...

深夜企圖轉身避警 新北保大鷹眼破獲才剛發生住宅竊案

新北市保安警察大隊第一中隊員警於今天凌晨4時30分許，巡巡經中和區中山路3段12號前時，發現一名53歲呂姓男子在騎樓與人行道間徘徊且東張西望。呂男一見警車靠近，隨即轉頭試圖離開，形跡相當可疑。員警見狀立即下車攔查，呂男盤問期間神色慌張、言語矛盾，引起警方高度戒備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。