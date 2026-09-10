深夜企圖轉身避警 新北保大鷹眼破獲才剛發生住宅竊案

新北市保安警察大隊第一中隊員警於今天凌晨4時30分許，巡巡經中和區中山路3段12號前時，發現一名53歲呂姓男子在騎樓與人行道間徘徊且東張西望。呂男一見警車靠近，隨即轉頭試圖離開，形跡相當可疑。員警見狀立即下車攔查，呂男盤問期間神色慌張、言語矛盾，引起警方高度戒備。

經警方深入追問，呂男眼見無法掩飾，自行自褲袋掏出他人之身分證、健保卡及3張信用卡。詢問過程中，呂男以「深夜恐打擾他人」為由推託，遲遲不願聯繫證件所有人。員警機警現場查證並主動聯繫被害人，方知被害人住家稍早遭侵入行竊，且盤查地點緊鄰案發現場。警方當場識破其不法行徑，警詢後全案依竊盜及贓物罪嫌移送新北地檢署偵辦。

所幸員警當時巡邏警覺性高、見微知著，在呂嫌剛行竊不久後，在第一時間將其查獲，也防止有其他人繼續受害。

新北市保大大隊長黃建樺呼籲，為有效防制竊案發生，除由警察加強各項偵防作為外，民眾積極自保與建立自我防護觀念也相當重要。民眾平時應加強防竊設備、小心貴重物品、生活作息不外露、注意周遭環境等防竊措施，以強化自我防衛，做好犯罪預防，防止宵小入侵。

呂姓男子今天凌晨在中和區中山路3段路邊見警車企圖轉身躲避，新北保大員警鷹眼察有異，攔下盤查破獲才剛發生住宅竊案。記者王長鼎／翻攝

呂姓男子今天凌晨在中和區中山路3段路邊見警車企圖轉身躲避，新北保大員警鷹眼察有異，攔下盤查破獲才剛發生住宅竊案。記者王長鼎／翻攝