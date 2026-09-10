快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

亞運／中華隊男籃助教買票才能進場 籃協：事前就知情、門票協會自付

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園老翁獨赴台東尋失聯姊姊 警靠零碎線索助姊弟睽違多年重逢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

桃園70歲羅姓老翁日前獨自南下台東，只為尋找多年未聯絡的姐姐，卻因長途奔波體力不支，倒臥台東火車站附近路旁，民眾發現後報警求助。台東警分局南王派出所員警獲報趕抵，得知老翁的來台目的後，透過有限線索循線查找，最終成功聯繫上姐姐，讓失聯多年的姊弟終於重逢。

台表示，南王派出所日前接獲民眾報案，指台東火車站附近有一名老翁疑似身體不適倒臥路旁，副所長陳彥融、警員王偉安立即趕往協助。員警了解後發現，羅翁從桃園獨自來到台東，並非單純身體不適，而是為了尋找多年未聯絡的姐姐，但手邊沒有姐姐的住址及聯絡方式，加上一路奔波，體力不支才暫時在路旁休息。

員警先將羅翁帶回派出所，提供飲水並讓他休息，再由值班警員謝普忠摯耐心詢問。由於羅翁只能提供一些零碎的記憶及相關資訊，員警便逐項整理、比對並循線查找，終於成功找到姐姐並取得聯繫。

不久後，姐姐趕抵派出所，分離多年的姊弟再次見面，兩人當場相擁落淚。羅翁見到姐姐後激動地說「若沒有警方協助，我以為再也見不到妳了！」姊弟倆情緒平復後，也不斷向員警道謝，感謝警方從有限資訊中耐心協助，讓多年來放在心中的團圓心願終於實現。

台東警分局表示，民眾若有尋親、與家人失聯或其他需要協助的情形，都可主動向警方求助，警方將依現有資訊提供適當協助，協助失聯家人重新取得聯繫，也是警察工作中溫暖的一面。

桃園70歲羅姓老翁為尋找多年未聯絡的姐姐獨自來到台東，經南王派出所員警循線協助，姊弟終於在派出所重逢，兩人相擁落淚。圖／台東警分局提供
桃園70歲羅姓老翁為尋找多年未聯絡的姐姐獨自來到台東，經南王派出所員警循線協助，姊弟終於在派出所重逢，兩人相擁落淚。圖／台東警分局提供

台東 失聯 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘆竹保險員酒後掉10萬急壞報案！警靠「地毯式搜索」火速尋回

情侶酒後吵翻…女友要跟警察返所 62歲男竟「肉身擋警車」

北市婦誤信假投資 臨櫃提領100萬稱「裝潢」警銀聯手保積蓄

台東登仙橋獼猴搶包還丟溪！20萬元助聽器險泡水 台北遊客傻眼

相關新聞

行天宮旁地下餐廳上午傳火警！鍋爐突起火…超大濃煙竄天際

北市中山區松江路、行天宮旁的一棟大樓地下室餐廳「邊田庄」今天上午10時28分許突然冒出大量濃煙，濃密黑煙順著通風管線與樓梯間不斷湧出、直竄天際，街邊瀰漫刺鼻焦味，引來不少路過民眾駐足側目，甚至「根本看不見路」。

國中生疑遭逼「土下座」拍道歉照！台中市警第六分局：依恐嚇罪調查中

台中市一所國中傳出男學生疑遭同儕逼迫「土下座」道歉風波，網路瘋傳3張照片，畫面中男學生手持「對不起，請您原諒我」紙條，雙膝跪地、雙手撐地拍照，另有IG群聊疑似公審、威脅內容流出，引發霸凌疑雲。第六分局表示，已受理被害人報案，全案依恐嚇罪方向，展開調查。

深夜企圖轉身避警 新北保大鷹眼破獲才剛發生住宅竊案

新北市保安警察大隊第一中隊員警於今天凌晨4時30分許，巡巡經中和區中山路3段12號前時，發現一名53歲呂姓男子在騎樓與人行道間徘徊且東張西望。呂男一見警車靠近，隨即轉頭試圖離開，形跡相當可疑。員警見狀立即下車攔查，呂男盤問期間神色慌張、言語矛盾，引起警方高度戒備。

北市中山區通北街驚見運將陳屍車內 警勘驗現場排除外力

台北市中山區通北街一處靜謐巷弄今天驚傳命案，58歲謝姓女子被發現陳屍在一輛停放多時的計程車內，警、消獲報趕抵，謝女已明顯死亡、未送醫，警方勘驗現場判斷無外力介入，事後聯繫死者家屬，死者胞兄難過稱，胞妹生前長期飽受疾病所苦，已報請檢察官相驗釐清死因。

桃園老翁獨赴台東尋失聯姊姊 警靠零碎線索助姊弟睽違多年重逢

桃園70歲羅姓老翁日前獨自南下台東，只為尋找多年未聯絡的姐姐，卻因長途奔波體力不支，倒臥台東火車站附近路旁，民眾發現後報警求助。台東警分局南王派出所員警獲報趕抵，得知老翁的來台目的後，透過有限線索循線查找，最終成功聯繫上姐姐，讓失聯多年的姊弟終於重逢。

深夜追撞！市民高架計程車恍神追撞施工車 車頭撞爛再甩護欄

台北市市民高架道路昨（9）日深夜發生追撞事故，26歲林姓計程車駕駛行經安東街上方時，疑一時恍神，撞上停在路肩施工的小貨車，猛烈撞擊造成安全氣囊爆開，計程車隨後失控向左偏移，再撞上內側護欄，車頭嚴重毀損。林男手肘、膝部擦挫傷送醫，車上沒有乘客，也未波及施工人員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。