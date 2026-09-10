桃園老翁獨赴台東尋失聯姊姊 警靠零碎線索助姊弟睽違多年重逢

桃園70歲羅姓老翁日前獨自南下台東，只為尋找多年未聯絡的姐姐，卻因長途奔波體力不支，倒臥台東火車站附近路旁，民眾發現後報警求助。台東警分局南王派出所員警獲報趕抵，得知老翁的來台目的後，透過有限線索循線查找，最終成功聯繫上姐姐，讓失聯多年的姊弟終於重逢。

台表示，南王派出所日前接獲民眾報案，指台東火車站附近有一名老翁疑似身體不適倒臥路旁，副所長陳彥融、警員王偉安立即趕往協助。員警了解後發現，羅翁從桃園獨自來到台東，並非單純身體不適，而是為了尋找多年未聯絡的姐姐，但手邊沒有姐姐的住址及聯絡方式，加上一路奔波，體力不支才暫時在路旁休息。

員警先將羅翁帶回派出所，提供飲水並讓他休息，再由值班警員謝普忠摯耐心詢問。由於羅翁只能提供一些零碎的記憶及相關資訊，員警便逐項整理、比對並循線查找，終於成功找到姐姐並取得聯繫。

不久後，姐姐趕抵派出所，分離多年的姊弟再次見面，兩人當場相擁落淚。羅翁見到姐姐後激動地說「若沒有警方協助，我以為再也見不到妳了！」姊弟倆情緒平復後，也不斷向員警道謝，感謝警方從有限資訊中耐心協助，讓多年來放在心中的團圓心願終於實現。

台東警分局表示，民眾若有尋親、與家人失聯或其他需要協助的情形，都可主動向警方求助，警方將依現有資訊提供適當協助，協助失聯家人重新取得聯繫，也是警察工作中溫暖的一面。