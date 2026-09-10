國中生疑遭逼「土下座」拍道歉照！台中市警第六分局：依恐嚇罪調查中

台中市一所國中傳出男學生疑遭同儕逼迫「土下座」道歉風波，網路瘋傳3張照片，畫面中男學生手持「對不起，請您原諒我」紙條，雙膝跪地、雙手撐地拍照，另有IG群聊疑似公審、威脅內容流出，引發霸凌疑雲。第六分局表示，已受理被害人報案，全案依恐嚇罪方向，展開調查。

第六警分局表示，已在3日接獲當事人提告，已依規定受理，全案將依恐嚇罪方向偵辦。

校方說明，9月2日接獲家長反映學生疑遭網路不當言語對待後，隨即介入了解，並在9月3日邀集雙方家長到校溝通，但未達共識。家長於9月4日提出校園霸凌檢舉書，校方依「校園霸凌防制準則」啟動調查程序，並於9月9日召開校安事件處理會議，持續依程序辦理。

校方強調，案件涉及學生隱私，不便說明個案細節及相關人員身分，將秉持客觀公正原則完整蒐證，並依調查結果妥適處理；同時已提供關懷輔導協助當事學生穩定情緒，並將加強網路使用規範及尊重他人教育，避免類似事件再度發生。