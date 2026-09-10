深夜追撞！市民高架計程車恍神追撞施工車 車頭撞爛再甩護欄

台北市市民高架道路昨（9）日深夜發生追撞事故，26歲林姓計程車駕駛行經安東街上方時，疑一時恍神，撞上停在路肩施工的小貨車，猛烈撞擊造成安全氣囊爆開，計程車隨後失控向左偏移，再撞上內側護欄，車頭嚴重毀損。林男手肘、膝部擦挫傷送醫，車上沒有乘客，也未波及施工人員。

大安警分局調查，事故發生在昨晚11時22分，林男駕駛計程車沿市民高架道路由西往東行駛，在第2車道行經安東街上方時，追撞停放路肩施工的自用小貨車左後方。

林男向警方表示，當時一時恍神，未注意前方路況，直到發現施工車時已來不及閃避。撞擊後計程車安全氣囊爆開，車輛失控往左偏，再撞上高架道路內側護欄才停下。

計程車車頭幾乎撞爛，引擎室零件外露、碎片散落路面；遭撞的小貨車左後車尾也嚴重受損，事故未波及正在現場作業的人員，但一度造成市民高架車流受阻。

警方獲報後啟動交通快打疏導車流，並通知全吊式拖吊車到場排除事故車輛，約1小時後恢復通車。林男左手肘及左膝擦挫傷，送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療，沒有大礙。

林男經檢測沒有酒駕、毒駕情形，駕籍也正常，遭撞小貨車為台北市交通管制工程處許可施工的道路監視器廠商車輛，施工區後方當時設有LED警示燈及相關管制設施。

至於林男是否因恍神、未注意施工警示等因素肇事，詳細原因仍待警方進一步調查釐清。

台北市一輛計程車疑因恍神，在市民高架道路追撞施工車。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛計程車疑因恍神，在市民高架道路追撞施工車。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛計程車疑因恍神，在市民高架道路追撞施工車。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛計程車疑因恍神，在市民高架道路追撞施工車。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛計程車疑因恍神，在市民高架道路追撞施工車。記者廖炳棋／翻攝

台北市一輛計程車疑因恍神，在市民高架道路追撞施工車。記者廖炳棋／翻攝