快訊

川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

偷牛肉麵店手機沒關定位 老闆跨雙北追賊 警逮人又搜出海洛因

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市中和區一家牛肉麵店8日上午遭竊，店家發現手機不翼而飛後，靠著手機定位功能一路追蹤，訊號最後出現在台北市文山區木新路一帶。店家到場確認後報警，警方逮捕43歲林姓男子，不僅找回失竊手機，還在他背包內查獲海洛因、注射針筒等物。

文山一警分局表示，木新派出所8日接獲民眾報案，稱竊嫌就在木新路一帶，員警趕抵後，報案人表示手機稍早遭人偷走，因定位功能仍持續顯示位置，他一路循著訊號追到文山區，確認失竊手機就在現場附近後報警。

警方依報案人提供的資訊查證，當場找到林男，並從他身上起獲3支手機，其中1支經確認就是報案人遭竊的手機，林男同意警方搜索隨身背包，員警又查獲海洛因及注射針筒等物。

據了解，失竊地點位在新北市中和區一家牛肉麵店，林男當天上午9時許經過店家，當時店門已開，但尚未正式營業，老闆正在後方準備食材；林男涉嫌趁前台無人注意時進入店內，拿走櫃台上的手機及1000元現金後離去。

老闆發現財物失竊，查看店內監視器掌握男子身影，再利用手機定位追查。由於手機定位訊號持續移動，店家一路從中和追到文山區，最後在木新路附近鎖定位置，也讓警方順利找到林男。

警方詢後，依竊盜及毒品等罪嫌將林男移送偵辦；另外2支手機來源，警方也將進一步釐清。

林姓男子偷走牛肉麵店家的現金與手機，被老闆一路追蹤報警逮人，還搜出毒品。記者廖炳棋／翻攝
林姓男子偷走牛肉麵店家的現金與手機，被老闆一路追蹤報警逮人，還搜出毒品。記者廖炳棋／翻攝

林姓男子偷走牛肉麵店家的現金與手機，被老闆一路追蹤報警逮人，還搜出毒品。記者廖炳棋／翻攝
林姓男子偷走牛肉麵店家的現金與手機，被老闆一路追蹤報警逮人，還搜出毒品。記者廖炳棋／翻攝

林姓男子偷走牛肉麵店家的現金與手機，被老闆一路追蹤報警逮人，還搜出毒品。記者廖炳棋／翻攝
林姓男子偷走牛肉麵店家的現金與手機，被老闆一路追蹤報警逮人，還搜出毒品。記者廖炳棋／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海洛因 雙北 牛肉麵店

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘆竹保險員酒後掉10萬急壞報案！警靠「地毯式搜索」火速尋回

假投資專坑退休族！醫師3個月被騙4千萬 9嫌洗錢鏈遭刑事局瓦解

好吃到偷2次？新竹保全偷番茄汁鯖魚罐頭省76元挨罰3千

89萬寶物翡翠、夜明珠塞滿3行李箱 他深夜幫運載代價18萬

相關新聞

行天宮旁地下餐廳上午傳火警！鍋爐突起火…超大濃煙竄天際

北市中山區松江路、行天宮旁的一棟大樓地下室餐廳「邊田庄」今天上午10時28分許突然冒出大量濃煙，濃密黑煙順著通風管線與樓梯間不斷湧出、直竄天際，街邊瀰漫刺鼻焦味，引來不少路過民眾駐足側目，甚至「根本看不見路」。

國中生疑遭逼「土下座」拍道歉照！台中市警第六分局：依恐嚇罪調查中

台中市一所國中傳出男學生疑遭同儕逼迫「土下座」道歉風波，網路瘋傳3張照片，畫面中男學生手持「對不起，請您原諒我」紙條，雙膝跪地、雙手撐地拍照，另有IG群聊疑似公審、威脅內容流出，引發霸凌疑雲。第六分局表示，已受理被害人報案，全案依恐嚇罪方向，展開調查。

深夜追撞！市民高架計程車恍神追撞施工車 車頭撞爛再甩護欄

台北市市民高架道路昨（9）日深夜發生追撞事故，26歲林姓計程車駕駛行經安東街上方時，疑一時恍神，撞上停在路肩施工的小貨車，猛烈撞擊造成安全氣囊爆開，計程車隨後失控向左偏移，再撞上內側護欄，車頭嚴重毀損。林男手肘、膝部擦挫傷送醫，車上沒有乘客，也未波及施工人員。

偷牛肉麵店手機沒關定位 老闆跨雙北追賊 警逮人又搜出海洛因

新北市中和區一家牛肉麵店8日上午遭竊，店家發現手機不翼而飛後，靠著手機定位功能一路追蹤，訊號最後出現在台北市文山區木新路一帶。店家到場確認後報警，警方逮捕43歲林姓男子，不僅找回失竊手機，還在他背包內查獲海洛因、注射針筒等物。

影／嘉義台18線機車鬼切違規迴轉 遭公車撞上差點捲入車底

嘉義縣中埔鄉台18線18.5公里處昨天中午發生公車撞機車事故，機車騎士行駛於外側車道，疑欲直接跨越雙黃線迴轉，遭同向公車煞車不及迎面撞上，機車卡在公車車頭旁，差點捲入車底，場面驚險，25歲周姓騎士尾椎疼痛送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

影／民眾菜市場掉落萬元現金 7旬嬤撿走辯：身體不好忘交警局

新北市三峽區一名林姓民眾日前前往和平街市場採買，返家後驚覺口袋內的1萬2400元現金不翼而飛。經向水果攤業者調閱監視器，發現一名白髮、身穿紅衣的婦人彎腰拾走現金後離去，林民隨即前往三峽警分局報案求助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。