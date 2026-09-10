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偷牛肉麵店手機沒關定位 老闆跨雙北追賊 警逮人又搜出海洛因
新北市中和區一家牛肉麵店8日上午遭竊，店家發現手機不翼而飛後，靠著手機定位功能一路追蹤，訊號最後出現在台北市文山區木新路一帶。店家到場確認後報警，警方逮捕43歲林姓男子，不僅找回失竊手機，還在他背包內查獲海洛因、注射針筒等物。
文山一警分局表示，木新派出所8日接獲民眾報案，稱竊嫌就在木新路一帶，員警趕抵後，報案人表示手機稍早遭人偷走，因定位功能仍持續顯示位置，他一路循著訊號追到文山區，確認失竊手機就在現場附近後報警。
警方依報案人提供的資訊查證，當場找到林男，並從他身上起獲3支手機，其中1支經確認就是報案人遭竊的手機，林男同意警方搜索隨身背包，員警又查獲海洛因及注射針筒等物。
據了解，失竊地點位在新北市中和區一家牛肉麵店，林男當天上午9時許經過店家，當時店門已開，但尚未正式營業，老闆正在後方準備食材；林男涉嫌趁前台無人注意時進入店內，拿走櫃台上的手機及1000元現金後離去。
老闆發現財物失竊，查看店內監視器掌握男子身影，再利用手機定位追查。由於手機定位訊號持續移動，店家一路從中和追到文山區，最後在木新路附近鎖定位置，也讓警方順利找到林男。
警方詢後，依竊盜及毒品等罪嫌將林男移送偵辦；另外2支手機來源，警方也將進一步釐清。
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