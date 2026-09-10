影／嘉義台18線機車鬼切違規迴轉 遭公車撞上差點捲入車底

嘉義縣中埔鄉台18線18.5公里處昨天中午發生公車撞機車事故，機車騎士行駛於外側車道，疑欲直接跨越雙黃線迴轉，遭同向公車煞車不及迎面撞上，機車卡在公車車頭旁，差點捲入車底，場面驚險，25歲周姓騎士尾椎疼痛送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，57歲公車司機當時沿台18線西往東方向行駛，行經事故路段時，同向行駛的周姓騎士正要迴轉，在外側車道直接轉向90度，穿越車道欲跨越雙黃線，但在行駛至內側車道時，遭後方公車煞車不及撞上，機車也險些被捲進公車底盤，所幸機車騎士沒有生命危險。

嘉義縣消防局表示，獲報抵達時騎士已自行脫困，初步檢視無明顯外傷，自述尾椎疼痛，送往嘉義市聖馬爾定醫院治療。警方表示，雙方酒測值均為0，也無毒駕情事，呼籲變換車道時應注意左右來車，避免發生交通事故憾事發生，詳細

事故原因仍待進一步釐清。

嘉義縣中埔鄉台18線昨發生驚險車禍，機車騎士疑似違規迴轉，遭後方公車撞上險捲入車底。圖／警方提供