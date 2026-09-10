影／民眾菜市場掉落萬元現金 7旬嬤撿走辯：身體不好忘交警局

新北市三峽區一名林姓民眾日前前往和平街市場採買，返家後驚覺口袋內的1萬2400元現金不翼而飛。經向水果攤業者調閱監視器，發現一名白髮、身穿紅衣的婦人彎腰拾走現金後離去，林民隨即前往三峽警分局報案求助。

三峽警分局受理後，立即由三峽派出所展開調查。員警擴大調閱案發地點及周邊沿線監視器，透過影像比對與循線查訪，迅速鎖定並查明該名女子為75歲的趙姓婦人。

警方於9月1日通知趙婦到案說明。趙婦供稱，因自身身體狀況不佳，拾獲該筆現金後一時疏忽才未及時送交警局。警方完成調查程序後，依涉侵占遺失物罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局呼籲，民眾若拾獲他人財物，應儘速送交警察機關或管理單位處理，切勿因一時貪念或疏忽佔為己有，以免觸犯法網。警方將持續秉持積極熱忱的態度，全力維護轄區治安與民眾財產安全。

警方獲報調閱監視器，果真錄下趙姓老婦撿拾地上的現金。記者王長鼎／翻攝

警方獲報調閱監視器，果真錄下趙姓老婦撿拾地上的現金，隨後騎機車離開。記者王長鼎／翻攝