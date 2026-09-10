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愛車不見別慌！台中北區5天2起機車報竊烏龍 警細心追查助尋回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局育才所近日短短5天內，接連遇到2起機車「疑遭竊」報案，所幸警員憑豐富經驗及積極辦案態度，從民眾零星線索著手，調閱警政系統及沿線監視器逐步縮小範圍，最終均順利尋回機車，確認只是車主一時忘記停車位置的烏龍，也讓報案民眾對員警協助深表感謝。

3日深夜，30歲柯姓男子到育才所報案，稱機車遍尋不著懷疑遭竊。警員許加宜受理後詳細詢問行車情形，透過車行紀錄發現機車最後出現於北區進化路一帶，現場未見蹤跡，隨即進一步調閱沿線監視器逐段追查。

警員何俊德依最後位置徒步搜尋，終於在進化路一處草叢後方尋獲機車，柯男到場確認後才想起自己忘記停車位置。

7日，林姓老翁前往醫院就醫後，發現原停放的機車不見，僅記得停在樹下。警員郭彥志接手後，先確認民眾最後騎乘路線，再調閱沿線監視器逐步擴大搜尋範圍，最終在一處大樹下尋獲機車，經林翁到場確認後順利牽回。

第二警分局提醒，民眾停放機車後，建議拍照記錄停車位置及明顯地標，或存於手機備忘錄、地圖；離開時務必確認上鎖，勿將現金、手機等貴重物品留置車內；若一時找不到愛車也別慌，可先回想最後騎乘路線及可能停車地點，仍尋無再向警方求助，提供越完整資訊，越有助警方迅速協尋。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>北區育才所連5天接獲2起機車烏龍竊案，警方7日替林姓老翁找到機車。圖／第二警分局提供
台中市北區育才所連5天接獲2起機車烏龍竊案，警方7日替林姓老翁找到機車。圖／第二警分局提供

台中市北區育才所連5天接獲2起機車烏龍竊案，警方3日替柯姓男子找回機車。圖／第二警分局提供
台中市北區育才所連5天接獲2起機車烏龍竊案，警方3日替柯姓男子找回機車。圖／第二警分局提供

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