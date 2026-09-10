高雄16歲高中生騎機車遭警攔查！丟下15歲小女友跑了…網酸「分手吧」

高市16歲曾姓高中生昨天凌晨騎機車載15歲女友逛完夜市騎車返家，因機車無後照鏡被巡邏警方攔查，竟趁警方不注意，加速逃離現場，警方見狀一把拉下後座的少女，曾竟丟下女友落跑，過程被PO網，讓網友狠酸「這種男友不要也罷」、「分手吧」。

網路社群Threads網友PO文並附上影片指「有福同享、有難自己扛」，只見影片中有員警攔下2輛機車盤查，其中一輛機車男女雙載，後座女子狀似國中少女。

正當警方盤查時，騎機車的少年突然加速要逃離現場，警方見狀一把拉下後座少女，少女險些摔倒，所幸被警方扶住，少年丟下少女逃離現場。讓不少網友酸指，「被放生了，可憐」、「這種男友不要也罷」「就這樣跑了？」、「太荒謬」、「分手吧」。

新興警分局指出，前金分駐所巡邏警組昨天凌晨零時許巡邏行經中華三路與六合二路口時，發現前方一輛機車未依規定安裝後照鏡，遂依法進行攔查。

員警盤查騎車的16歲曾姓少年時，曾疑因無照騎車心虛下，突加速逃逸，將同行後座15歲少女留在現場。警方當下以少女手機去電曾男，怒問「你不回來，要把女友丟在這裡嗎？你是怎樣？」曾否認丟包女友，指因無照騎車怕機車被扣才離開。

後曾姓少年到案，警方依違反道路交通管理處罰條例，不服稽查取締最高3萬元罰款、未依規定裝設後照鏡最高處1800元、懸掛他車號牌可處5400元罰款以及無照駕駛最高處3萬6000元，對曾開出4張罰單，累計最高可開罰7萬3200元的罰鍰。

高市16歲曾姓高中生昨凌晨騎機車載15歲女友，因機車無後照鏡被警方攔查，趁隙丟下女友落跑。記者石秀華／翻攝

高市16歲曾姓高中生昨凌晨騎機車載15歲女友，因機車無後照鏡被警方攔查，趁隙丟下女友落跑。記者石秀華／翻攝