桃園市長張善政接受警察局呈獻榮獲行政院「115年反毒有功團體獎（拒毒預防組)」獎項。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（9）日下午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲行政院「115年反毒有功團體獎（拒毒預防組)」獎項。張善政表示，桃園是六都最年輕的城市，青少年人口多，市府持續強化校園反毒教育，從源頭降低接觸毒品的風險，守護青少年健康成長。

張善政指出，市府警察局少年警察隊去（114）年曾榮獲首爾國際大獎，獲獎工作與青少年保護密切相關。桃園既是六都最年輕的城市，更應精進相關工作，特別感謝少年警察隊及春暉志工夥伴投入反毒行動，透過宣導與實際服務，協助孩子遠離毒品，共同營造友善、安全的成長環境。

警察局表示，少年警察隊獨創「青春啟航系統（Juvenile 3P Model)」，整合社會、教育、衛生、交通等8個局處資料，運用大數據分析落實「早發現、早介入、早輔導」，迄今已提前發現1000餘名少年有多重偏差行為並即時導入輔導資源。

警察局同時結合春暉志工隊深入校園推動反毒教育，透過公私協力完善防護網。市府將持續整合跨局處及民間資源，深化反毒預防與輔導工作，提升拒毒防制成效。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警獲反毒有功團體獎肯定 獨創「青春啟航系統」輔導偏差少年

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