聽新聞
0:00 / 0:00
桃警獲反毒有功團體獎肯定 獨創「青春啟航系統」輔導偏差少年
桃園市長張善政昨（9）日下午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲行政院「115年反毒有功團體獎（拒毒預防組)」獎項。張善政表示，桃園是六都最年輕的城市，青少年人口多，市府持續強化校園反毒教育，從源頭降低接觸毒品的風險，守護青少年健康成長。
張善政指出，市府警察局少年警察隊去（114）年曾榮獲首爾國際大獎，獲獎工作與青少年保護密切相關。桃園既是六都最年輕的城市，更應精進相關工作，特別感謝少年警察隊及春暉志工夥伴投入反毒行動，透過宣導與實際服務，協助孩子遠離毒品，共同營造友善、安全的成長環境。
警察局表示，少年警察隊獨創「青春啟航系統（Juvenile 3P Model)」，整合社會、教育、衛生、交通等8個局處資料，運用大數據分析落實「早發現、早介入、早輔導」，迄今已提前發現1000餘名少年有多重偏差行為並即時導入輔導資源。
警察局同時結合春暉志工隊深入校園推動反毒教育，透過公私協力完善防護網。市府將持續整合跨局處及民間資源，深化反毒預防與輔導工作，提升拒毒防制成效。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警獲反毒有功團體獎肯定 獨創「青春啟航系統」輔導偏差少年
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。