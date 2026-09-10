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移工涉嫌偷開砂石車撞斷電桿重傷送醫 台中警方釐清案情中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男性移工昨天涉嫌偷開砂石車，行經台中市清水區失控自撞分隔島，再撞斷電桿，造成附近地區停電，移工重傷送醫，警方正釐清肇事原因和是否涉及偷車行為。

台中市清水警分局調查，昨天上午9時28分，在清水區中清路八段與中山路口，一名男子駕駛砂石車，沿中清路8段東往西方向行駛，不明原因向右偏自撞分隔島後，再往前撞擊路側電桿，車輛最後停於右方私人土地中，駕駛卡於車內，經消防隊破壞車體後，將人救出送醫，現場駕駛意識不清、腳骨折，因傷無法實施酒精檢測，已報請檢察官核發抽血鑑定許可書，詳細肇事因素尚待釐清。

移工目前仍住院治療；據指出，移工涉嫌偷開砂石車，警方仍在釐清案情中。警方呼籲，用路人行車前應確實檢查車輛狀況，如發現車輛有異常或故障徵兆，應立即靠邊停放並檢修，切勿勉強行駛，以避免事故發生。

台中市清水區中清路八段與中山路口，一名男子昨天駕駛砂石車撞斷電桿人重傷，警方釐清案情中。圖／民眾提供
台中市清水區中清路八段與中山路口，一名男子昨天駕駛砂石車撞斷電桿人重傷，警方釐清案情中。圖／民眾提供

台中市清水區中清路八段與中山路口，一名男子昨天駕駛砂石車撞斷電桿人重傷，警方釐清案情中。圖／民眾提供
台中市清水區中清路八段與中山路口，一名男子昨天駕駛砂石車撞斷電桿人重傷，警方釐清案情中。圖／民眾提供

台中 砂石車 移工

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