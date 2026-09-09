忘拔插銷連車帶櫃被吊離 司機受困半空畫面全上網

基隆港日前進行貨櫃吊掛作業時，因貨櫃車司機疏忽未拔插銷，導致連櫃帶車被吊起來。門式起重機操作人員發現後急停，並緩慢再將貨櫃車放下。落地後，司機趕緊下車拔插銷，貨櫃被吊起後駛離，這起作業烏龍畫面，上傳網路後成為話題。

基隆港務分公司今天表示，這起意外發生在9月7日下午2時30分，地點在基隆港西21碼頭後線，出口重櫃交櫃時，貨主指派的司機因個人疏忽，將車停在作業區後，未依規定拔插銷，導致連櫃帶車被門式機吊起來。

門式機操作人員第一時間發現後，立即將貨櫃緩慢放下，未造成人員傷亡。貨櫃車著地後，司機下車拔插銷再上車，完成吊櫃作業。

港方表示，櫃場定期在LINE群組宣導司機，應於夾櫃前拔插銷，這次司機操作不慎發生狀況，暫不裁處，並請基隆港各櫃場加強作業安全宣導，若有職業災害事故導致人員傷亡，應採取救護或必要措施，並主動通報。

1名貨櫃車司機說，貨櫃車在路上行駛時，必須在貨櫃的4個角插上安全插銷，防止貨櫃晃動掉落。貨櫃車進入櫃場後，驗櫃人員會提醒司機先拔除4根插銷，貨櫃吊起時才能順利與車身分離。插銷體積小，門式機在高處作業，可能難以察覺。司機如果忘記拔除插銷，就會把整輛車吊起來，國內外都曾發生類似危險狀況。