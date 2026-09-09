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心臟漏一拍…司機忘拔插銷 基隆港起重機連櫃帶人車吊起

中央社／ 基隆9日電

一輛<a href='/search/tagging/2/貨櫃' rel='貨櫃' data-rel='/2/226043' class='tag'><strong>貨櫃</strong></a>拖板車<a href='/search/tagging/2/司機' rel='司機' data-rel='/2/253741' class='tag'><strong>司機</strong></a>日前在<a href='/search/tagging/2/基隆港' rel='基隆港' data-rel='/2/103583' class='tag'><strong>基隆港</strong></a>因疏忽，未先拔除固定貨櫃與拖車的插銷，門式起重機吊掛貨櫃時，竟連櫃帶人車一併吊離地面，幸未造成人員傷亡。圖為貨櫃拖板車插銷，非此案貨櫃拖板車。（讀者提供）中央社
一輛貨櫃拖板車司機日前在基隆港因疏忽，未先拔除固定貨櫃與拖車的插銷，門式起重機吊掛貨櫃時，竟連櫃帶人車一併吊離地面，幸未造成人員傷亡。圖為貨櫃拖板車插銷，非此案貨櫃拖板車。（讀者提供）中央社

1輛貨櫃拖板車司機7日在基隆港，未先拔除固定貨櫃與拖車的插銷，門式起重機吊掛貨櫃時，竟連櫃帶人車一併吊離地面，所幸貨櫃車隨後安全落地，沒有人員受傷。

臉書（Facebook）社團流傳一段影片顯示，貨櫃拖板車停放在作業區後，門式起重機開始吊掛貨櫃，貨櫃車連同貨櫃及司機被起重機吊離地面數公尺，車身明顯傾斜，現場情況十分驚險。

起重機操作人員察覺異常，隨即停止吊升作業，並將貨櫃車緩慢降回地面，待車輛完全落地後，貨櫃車司機立即下車，走向貨櫃四角位置，逐一拔除固定貨櫃與拖車的4根插銷。

1名職業駕駛受訪說，貨櫃車在路上行駛時，必須在貨櫃4個角插上安全插銷，以防貨櫃晃動掉落，貨櫃車進入櫃場後，驗櫃人員會提醒司機先拔除4根插銷，貨櫃吊起時才能順利與車身分離。

這名駕駛指出，由於插銷體積小，且起重機吊升速度極快，起重機操作員從高處俯瞰難以察覺插銷是否拔除，若忘記拔除插銷，極易將整輛車一併吊起，國內外都曾發生類似的危險狀況。

基隆港務分公司今天表示，貨主指派司機於7日下午2時30分，在基隆港西21碼頭後線出口重櫃交櫃期間，司機疏忽未依規定拔插銷，導致連櫃帶車被吊起，並未造成人員傷亡。

基隆港務分公司指出，先前已請基隆港各櫃場加強作業安全宣導，若有職業災害事故導致人員傷亡時，應採取救護或必要措施，並主動通報，後續將持續就各櫃場職業安全作業規定加強宣導。

基隆港 貨櫃 司機

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