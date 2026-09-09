嘉義農用無人機起飛撞傷女騎士 警查操作者無證、地點還是禁航區

嘉義市昨天下午發生罕見農用無人機撞傷機車騎士事故，警方調查，蕭姓男子操作無人機施肥，起飛時腳架撞上騎車經過的紹姓女子，造成紹女頭暈、雙腳受傷；警方進一步查出蕭男未領有無人機操作證，事發地點又屬禁航區，已保管無人機並通報民航局嘉義航空站查處。

嘉義市警一分局表示，昨天下午5時10分許接獲報案，竹子腳產業道路發生事故，警方到場了解，蕭男當時操作無人機執行施肥工作，無人機腳架與紹女騎乘的機車發生碰撞，紹女受傷後送往嘉義基督教醫院治療。

警方調查時，蕭男坦承未領有無人機操作證，警方除製作交通事故談話紀錄表及相關調查筆錄，也將涉案無人機1部保管。由於事發地點屬無人機禁航區，相關違反民用航空法部分，已通報民航局嘉義航空站依權責辦理。

嘉義市政府表示，遙控無人機主要依民用航空法及遙控無人機管理規則管理，若以無人機從事農藥噴灑等作業，須由符合資格的政府機關、學校或法人，經民航局能力審查核准，並依規定提出飛航活動申請；若作業範圍涉及市府公告的禁止、限制區域，也須取得市府同意。

至於農用無人機作業是否應安排人員警戒或管制交通，市府說，須依作業地點、飛航範圍、道路及人車動線等風險綜合判斷，申請單位也應依核准的作業現場管制作為落實安全管理，降低對第三人的風險。

市府表示，過去嘉義市並無相關事故前例，這次事故發生後，將加強農用無人機作業宣導，並與民航局及相關權責機關聯繫，在兼顧農業需求下精進安全管理，避免類似事故再次發生。

警方調查發現，蕭姓男子未領有無人機操作證，事發地點又屬禁航區，涉案農用無人機已由警方保管。圖／警方提供

農用無人機施肥作業期間與機車發生碰撞，現場可見無人機、倒地機車相隔一段距離，警方獲報到場處理。圖／警方提供