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防兒虐不當對待 基隆市府組「兒少特偵隊」無預警每月出擊稽查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
防兒虐不當對待，基隆市府組「兒少特偵隊」無預警每月出擊稽查。圖／基隆市政府提供
防兒虐不當對待，基隆市府組「兒少特偵隊」無預警每月出擊稽查。圖／基隆市政府提供

基隆七堵「名人」幼兒園7月爆發虐兒案後幼童安全引發關注，市政府為強化幼托機構兒少安全防護，減少不當對待情事發生，市長謝國樑重視兒少安全及風險預警機制，基隆市政府組成「兒少特偵隊」，9月起每月聯合出擊，鎖定全市近140家幼兒園、托嬰中心及招收6歲以下幼童之短期補習班。

市府秘書長謝孝昆擔任召集人，昨率領兒少處、教育處及政風處等跨局處首度出擊，到多家幼兒園無預警稽查。查核五大重點，包括監視器設備及安裝區域確認監視影像保存與錄製情形、食品安全、兒少照顧現場及關懷並蒐集第一線工作人員意見，從硬體設備、影像紀錄到孩子實際生活及照顧互動，多面向尋找可能被忽略的安全風險。

謝孝昆說，「兒少特偵隊」不同於既有定期法定稽查，由兒少處主責策劃，採取「動態、聚焦、預防」方式，由政風處於出隊當日公開抽籤決定查核對象，並依抽中幼托機構實際情形進行現場訪視，讓安全管理從「定期查核」走向「主動預警」。

謝孝昆表示，其中監視器除確認設備及影像保存、調閱安全外，也隨機抽取特定時段以觀看監視影像；食品安全則檢視食材保存、環境衛生及餐點管理等事項；同時透過現場觀察，了解孩子生活的實際情形。

謝國樑說，「兒少特偵隊」不是取代既有法定稽查，而是增加一層主動、積極的風險預警機制，將兒少安全防護工作向前延伸至「發現徵兆、即時處理、持續追蹤」，提早發掘並排除幼托機構日常照顧中容易被忽視的隱形風險，讓家長可以放心。

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防兒虐不當對待，基隆市府組「兒少特偵隊」無預警每月出擊稽查。圖／基隆市政府提供
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防兒虐不當對待，基隆市府組「兒少特偵隊」無預警每月出擊稽查。圖／基隆市政府提供
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