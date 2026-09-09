連續上班多日精神不濟？中壢女駕駛撞進超商店面稀爛 1顧客慘遭殃

位於桃園市中壢區榮民南路的一家7-11，下午被一輛白色休旅車衝撞，導致店面裝潢受損，休旅車整輛卡在店門口，還波及到一位在店內購物的民眾，及停放在店門口的2台機車。駕駛聲稱，因連續上班多日精神不濟，才發生自撞事故，詳細肇事原因還待警方釐清。

中壢分局表示，交通中隊於今日13時14分許接獲報案，指稱中壢區榮民南路與仁慈路口有車禍發生，隨即派員到場處理與疏導交通。

警方初步調查，當時一位44歲李姓女子駕駛休旅車，沿榮民南路往新中北路方向行駛，駕駛自稱因連續上班精神不濟，不慎自撞路旁超商門市，波及超商門市內消費的51歲呂姓顧客及停放於騎樓2台機車，造成超商裝潢設備毀損，業者初步估計損失金額約100萬元。

李女於事故後由警消人員協助脫困，意識清楚、身體有多處擦挫傷，警方於現場實施檢測，無酒駕及毒駕情事，詳細肇事原因及責任歸屬尚待進一步調查釐清。

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車前務必保持充足睡眠與休息，切勿疲勞駕駛；若行車途中感到精神不濟，應儘速將車輛停放於安全處所適度休息，待精神恢復後再行上路，以確保自身及其他用路人生命財產安全。

位於桃園市中壢區榮民南路的一家7-11，下午被一輛白色休旅車衝撞，導致店面裝潢受損，休旅車整輛卡在店門口，還波及到一位在店內購物的民眾，及停放在店門口的2台機車。圖／民眾提供

位於桃園市中壢區榮民南路的一家7-11，下午被一輛白色休旅車衝撞，導致店面裝潢受損，休旅車整輛卡在店門口，還波及到一位在店內購物的民眾，及停放在店門口的2台機車。圖／民眾提供