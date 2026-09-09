獨／酒後以為被嗆！北市男「怕1打2」急掏辣椒槍射臉 中山警當場壓制

34歲李姓男子昨天酒後行經中山區林森北路416巷口，不滿路過的林姓及許姓男子說話太大聲，以為被對方嗆聲上前理論，雙方頓時從口角糾紛變成肢體衝突，李男見對方有兩人，竟從包包內掏出辣椒槍開槍，正好巡邏員警見狀「有人持槍」上前壓制逮捕，警詢後依傷害、妨害自由罪嫌移送法辦。

警方調查，33歲林男與40歲許男是朋友關係，昨天早上7點多剛從附近酒店消費完畢，站在路旁聊天，疑因大聲講話釀經過的李男不滿，以為被講閒話上前質問，林、許2人覺得莫名其妙回嗆，李男不堪被嗆回嘴，更掏出包包裡的辣椒槍，朝兩人臉部各開一槍。

中山分局中山二派出所巡邏員警正巧行經現場，發現有民眾持槍打鬥，立刻大聲喝斥並要李男趴下，李男一度抗拒，員警隨後強行壓制上銬，經檢視他持有武器是辣椒槍，另查扣4發辣椒彈。

李男被逮辯稱自己沒動手，會開槍是因為對方有兩個人「一時害怕」才反擊，林、許2人因眼睛受辣椒槍影響不適，經救護人員現場救治，事後驗傷提告傷害罪；李男警詢後，被依傷害、妨害自由罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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中山警方查扣辣椒彈4發。記者翁至成／翻攝

李姓男子昨天酒後行經中山區林森北路，誤以為路人在對他嗆聲，從包包內掏出辣椒槍開槍，立刻被員警壓制逮捕。記者翁至成／翻攝