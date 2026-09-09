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影／國道1號五楊高架清晨3車追撞 1人受傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號五楊高架道北向31.5公里五股路段，今天上午7時許發生3輛車追撞事故，造成1人受傷送醫，初步了解疑因行車未保持安全距離造成，導致全線交通一度中斷，後方回堵約5公里，詳情尚待進一步釐清。

國道警方7時49分接獲報案，是28歲蔡姓男子駕駛廂型車行經事故地點，先撞擊前方由52歲陸姓司機駕駛的計程車，又波及到另1輛小客車。廂型車和計程車打橫占用2線車道造成交通中斷，計程車司機輕傷意識清楚送台北市振興醫院檢傷。

這起事故造成後方回堵約5公里，事故於上午8時32分完全排除恢復通車，3輛車駕駛人酒測值皆為零，詳細肇因有待進一步調查。警方呼籲用路人，行車應保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈提醒後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

國道1號五楊高架道北向31.5公里五股路段，今天上午7時許發生3輛車追撞事故，造成1人受傷送醫，初步了解疑因行車未保持安全距離造成，導致全線交通一度中斷，後方回堵約5公里。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架道北向31.5公里五股路段，今天上午7時許發生3輛車追撞事故，造成1人受傷送醫，初步了解疑因行車未保持安全距離造成，導致全線交通一度中斷，後方回堵約5公里。記者林昭彰／翻攝

國道1號五楊高架道北向31.5公里五股路段，今天上午7時許發生3輛車追撞事故，造成1人受傷送醫，初步了解疑因行車未保持安全距離造成，導致全線交通一度中斷，後方回堵約5公里。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架道北向31.5公里五股路段，今天上午7時許發生3輛車追撞事故，造成1人受傷送醫，初步了解疑因行車未保持安全距離造成，導致全線交通一度中斷，後方回堵約5公里。記者林昭彰／翻攝

五楊高架 國道 車道

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