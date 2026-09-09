警消深夜危勞津貼擴大對象 台南藍營議員批「中央請客、地方買單」

行政院長卓榮泰昨晚宣布擴大「深夜危勞勤務津貼」適用範圍，將0至6時深夜值班及備勤員警納入發放對象，每人每月增加2000元津貼，國民黨台南市議員蔡育輝今表示，基層警消辛勞值得肯定，但此政策將新增經費負擔轉嫁地方政府，形同「中央請客、地方買單」。

蔡育輝指出，經查現行台南市政府警察局編列深夜危勞勤務津貼115年、116年分別編列4585萬及4000萬；消防局115、116年皆編列531萬4千元，都是市款支應且適用範圍為外勤人員，如今擴大適用範圍將值班及備勤員警納入發放對象，勢必增加市庫支出。

他認為，警察與消防員皆屬24小時輪班待命的第一線執勤人員，無論深夜巡邏、重大事故處理、火災搶救或緊急救護，都必須犧牲家庭生活與睡眠時間，承受極大工作壓力；行政院宣布加發津貼，相關經費卻要求地方政府自行編列預算支應，根本是把責任丟給地方。

蔡育輝呼籲，行政院若真心重視基層警消權益，「別只出一張嘴，給錢最實在」，應由中央統籌編列預算支應，不應把財政壓力轉嫁地方，照顧基層應公平一致，更應做到權責相符，避免讓人民產生「中央開支票、地方買單」的負面觀感。