林男接獲領回通知時激動道謝，頻頻讚許員警積極熱忱。圖：讀者提供

​日前深夜時分，一名從事保險業的林姓男子神色慌張走進蘆竹警分局大竹派出所求助，稱其裝有剛向客戶收取的10萬元保險費、重要客戶個資與證件之背包不慎遺失。警員王唯至、田家豪獲報後先安撫其不安情緒，隨即抽絲剝繭調閱沿線監視器，最終在南美街某處人行步道旁草叢順利尋獲失物，分文未少，讓林男感動不已。

包內10萬元現金、各類證件及客戶文件完整無缺。圖：讀者提供

警方說明，林男日前向客戶收取保費後，與女友前往蘆竹區南崁路一帶餐敘飲酒，餐後徒步沿南美街步道護送女友返家，隨後搭乘計程車離去。林男酒醒後驚覺隨身背包不翼而飛，因內有鉅款及重要業務資料，心急如焚趕赴派出所求助。王唯至、田家豪耐心引導其回憶動線，並火速調閱「天羅地網」監視器畫面，眼尖發現林男步行時背包仍斜背在身，但上計程車前背包已消失，研判極可能遺忘在散步途中的休憩區。

​員警隨即循線前往龜山區南美街一帶步道沿途搜尋，經十多分鐘地毯式排查，終在步道座椅旁的草叢深處發現該背包。經現場核對，包內10萬元現金、各類證件及客戶文件完整無缺。林男接獲領回通知時激動道謝，頻頻讚許員警積極熱忱、視民如親的辦案效率。

​蘆竹警分局呼籲，民眾外出聚餐飲酒切記「喝酒不開車、理性飲酒」，隨身重要財物更應妥善保管；若不慎遺失貴重物品，可記下途經路線、搭乘車輛車牌及特徵，並就近向轄區派出所尋求協助，以利警方在第一時間協助尋回。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹保險員酒後掉10萬急壞報案！警靠「地毯式搜索」火速尋回