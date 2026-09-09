揭弊反遭恐嚇威脅？吳欣岱親赴警局報案還原過程宣示：絕不退縮

台灣基進北市內湖、南港區市議員候選人吳欣岱日前揭露內湖區里長參選人涉乘機性交未遂前科，事後竟遭不明人士致電服務處恐嚇。吳欣岱今上午偕同小民參政歐巴桑聯盟中山、大同區市議員候選人兼律師李惠暄，前往內湖分局康寧派出所正式報案。

吳欣岱公開受恐嚇內容，強調面對暴力威脅絕不退縮，並強烈呼籲中央修法，強制於選舉公報揭露候選人前科，保障選民知情權。

吳欣岱今也還原事發經過指出，服務處同仁於昨日晚間8點左右接獲一通打至公務手機的恐嚇電話，通話時間持續高達10分鐘以上。來電男子情緒相當激動，聲稱自己同樣擁有性侵未遂前科，認為吳欣岱在新聞上談論此事是針對這名男子。

吳欣岱表示，服務處同仁雖試圖向對方解釋此舉是為保障選民投票前的知情權，但該男子仍揚言恐嚇「叫你吳老闆小心一點」，要求吳欣岱閉嘴。該男子更狂妄嗆聲「找警察也沒有用，我已經搞死過很多個警察了」。面對此類危及人身與辦公室安全的威脅言論，吳欣岱為求慎重，隨即聯繫律師李惠暄並於今日共同前往派出所報案。

陪同報案的李惠暄律師自法律實務層面說明，依據刑法第305條的恐嚇危害安全罪，構成要件並非僅限於具體表明要對人身或住家不利。只要行為人在特定情境下的言詞、用語與態度，足以使受話方感到心生畏怖，或擔憂人身安全、財產與名譽受損，即可能構成犯罪。李惠暄指出，該名男子在電話中情緒激動，不僅揚言搞死很多警察，這些極端的態度與用語，已讓候選人與服務處團隊對自身及環境安全產生實質的擔憂與恐懼。

針對此次恐嚇事件，吳欣岱研判對方應非有組織性的系統性恐嚇，但這也凸顯了制度面上的嚴重缺失。

吳強調，現行法律制度並未規定選舉公報必須揭露候選人的前科資歷或境外投資資產等關鍵資訊，導致主動站出來向公眾揭發事實的人，必須獨自承擔不必要的暴力壓力與恐懼。吳欣岱嚴正呼籲有關單位應儘速推動修法，將候選人前科等重大資訊強制納入選舉公報揭露範圍，確保選民在投票過程中能獲得充分且公開的資訊，將選舉的知情權徹底制度化，避免吹哨者獨自承受威脅的憾事一再重演。