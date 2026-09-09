快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

揭弊反遭恐嚇威脅？吳欣岱親赴警局報案還原過程宣示：絕不退縮

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台灣基進北市內湖、南港區市議員候選人吳欣岱日前揭露內湖區里長參選人涉乘機性交未遂前科，事後竟遭不明人士致電服務處恐嚇。吳欣岱今上午偕同小民參政歐巴桑聯盟中山、大同區市議員候選人兼律師李惠暄，前往內湖分局康寧派出所正式報案。

吳欣岱公開受恐嚇內容，強調面對暴力威脅絕不退縮，並強烈呼籲中央修法，強制於選舉公報揭露候選人前科，保障選民知情權。

吳欣岱今也還原事發經過指出，服務處同仁於昨日晚間8點左右接獲一通打至公務手機的恐嚇電話，通話時間持續高達10分鐘以上。來電男子情緒相當激動，聲稱自己同樣擁有性侵未遂前科，認為吳欣岱在新聞上談論此事是針對這名男子。

吳欣岱表示，服務處同仁雖試圖向對方解釋此舉是為保障選民投票前的知情權，但該男子仍揚言恐嚇「叫你吳老闆小心一點」，要求吳欣岱閉嘴。該男子更狂妄嗆聲「找警察也沒有用，我已經搞死過很多個警察了」。面對此類危及人身與辦公室安全的威脅言論，吳欣岱為求慎重，隨即聯繫律師李惠暄並於今日共同前往派出所報案。

陪同報案的李惠暄律師自法律實務層面說明，依據刑法第305條的恐嚇危害安全罪，構成要件並非僅限於具體表明要對人身或住家不利。只要行為人在特定情境下的言詞、用語與態度，足以使受話方感到心生畏怖，或擔憂人身安全、財產與名譽受損，即可能構成犯罪。李惠暄指出，該名男子在電話中情緒激動，不僅揚言搞死很多警察，這些極端的態度與用語，已讓候選人與服務處團隊對自身及環境安全產生實質的擔憂與恐懼。

針對此次恐嚇事件，吳欣岱研判對方應非有組織性的系統性恐嚇，但這也凸顯了制度面上的嚴重缺失。

吳強調，現行法律制度並未規定選舉公報必須揭露候選人的前科資歷或境外投資資產等關鍵資訊，導致主動站出來向公眾揭發事實的人，必須獨自承擔不必要的暴力壓力與恐懼。吳欣岱嚴正呼籲有關單位應儘速推動修法，將候選人前科等重大資訊強制納入選舉公報揭露範圍，確保選民在投票過程中能獲得充分且公開的資訊，將選舉的知情權徹底制度化，避免吹哨者獨自承受威脅的憾事一再重演。

吳欣岱今上午偕同小民參政歐巴桑聯盟中山、大同區市議員候選人兼律師李惠暄，前往內湖分局康寧派出所正式報案。圖／吳欣岱辦公室提供
吳欣岱今上午偕同小民參政歐巴桑聯盟中山、大同區市議員候選人兼律師李惠暄，前往內湖分局康寧派出所正式報案。圖／吳欣岱辦公室提供

吳欣岱 揭弊 恐嚇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

揭王健陞前科遭死亡威脅 吳欣岱提醒：退選仍可能上候選名單

赴陸未逐團登錄擬罰5萬 藍轟綠色恐怖：強迫業者承擔國安審查

飛美航班上鄰座勸阻小孩踢椅 滬男怒揮拳 1家3口遭遣返

宜蘭驚傳恐嚇退選！宮廟主委涉嫌脅迫3人強拆看板遭拘提 10萬元交保

相關新聞

揭弊反遭恐嚇威脅？吳欣岱親赴警局報案還原過程宣示：絕不退縮

台灣基進北市內湖、南港區市議員候選人吳欣岱日前揭露內湖區里長參選人涉乘機性交未遂前科，事後竟遭不明人士致電服務處恐嚇。吳欣岱今上午偕同小民參政歐巴桑聯盟中山、大同區市議員候選人兼律師李惠暄，前往內湖分局康寧派出所正式報案。

服務處接死亡恐嚇電話…吳欣岱臉書曝「蠻害怕」 今赴派出所報案

台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱，日前因講述內湖五分里長參選人王健陞曾因乘機性交未遂罪，被判處1年10個月徒刑定讞一事，昨天服務處接到死亡威脅的電話，吳欣岱在臉書表示「坦白說，蠻害怕的。」她今天就會去報案，希望台灣能因為更多人的勇敢，越來越好。

影／國道1號五楊高架清晨3車追撞 1人受傷送醫

國道1號五楊高架道北向31.5公里五股路段，今天上午7時許發生3輛車追撞事故，造成1人受傷送醫，初步了解疑因行車未保持安全距離造成，導致全線交通一度中斷，後方回堵約5公里，詳情尚待進一步釐清。

蘆竹保險員酒後掉10萬急壞報案！警靠「地毯式搜索」火速尋回

日前深夜時分，一名從事保險業的林姓男子神色慌張走進蘆竹警分局大竹派出所求助，稱其裝有剛向客戶收取的10萬元保險費、重要客戶個資與證件之背包不慎遺失。

影／轎車路口「鬼打牆」轉圈爆自撞 揪出宜蘭毒駕男恍惚遭送辦

宜蘭五結鄉市區昨晚發生危險毒駕，一名35歲黃姓男子開車行經中正路與清水路口時走走停停，突然逆向轉圈並衝向停等紅燈的機車，騎士驚險閃過，轎車隨即爆撞路邊石墩才停下。警方到場發現黃男精神恍惚，唾液快篩呈K他命陽性反應，全案依公共危險罪送辦。

新莊中正路昨晚5車連環撞 7旬翁疑未注意追撞前方4停等車輛

新北市新莊區昨天晚間發生5車追撞車禍。73歲李男開車行經新莊區中正路時，不明原因追撞前方停等紅燈的車輛，共有4輛車遭到波及，所幸並未造成人員受傷。李男酒測值為0也無施用毒品，車內並未發現違禁品，確切肇事原因仍待警方調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。