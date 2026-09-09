影／轎車路口「鬼打牆」轉圈爆自撞 揪出宜蘭毒駕男恍惚遭送辦

宜蘭五結鄉市區昨晚發生危險毒駕，一名35歲黃姓男子開車行經中正路與清水路口時走走停停，突然逆向轉圈並衝向停等紅燈的機車，騎士驚險閃過，轎車隨即爆撞路邊石墩才停下。警方到場發現黃男精神恍惚，唾液快篩呈K他命陽性反應，全案依公共危險罪送辦。

事故發生於8日晚間9時26分許，黃男駕駛白色自小客車行經五結鄉中正路與清水路口時，行徑異常，車輛先是在路口龜速行駛又停頓，周遭汽機車無法判斷其意圖而紛紛放慢速度；隨後該車竟逆向進行360度大迴轉，突如其來衝向正停等紅燈的機車群。

所幸騎士反應敏捷及時閃避，未釀成傷亡，但隨後白車便「砰」一聲巨響，直接撞上路邊石墩才停下，車頭嚴重毀損。

羅東警分局獲報派員趕赴現場，員警察覺黃姓駕駛神色異常、對答精神恍惚，經警方對其實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現K他命陽性反應，全案訊後依違反刑法公共危險罪嫌將黃男逮捕移送法辦，警方對於「毒駕零容忍」嚴正執法，駕駛人切勿心存僥倖，上路行車應確實遵守交通規則，以免害人害己。

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白色轎車在路口「鬼打牆」逆向轉圈，衝撞機車群之後爆自撞，警方揪出男子竟是毒駕造成精神恍惚。圖／警方提供