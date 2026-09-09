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新莊中正路昨晚5車連環撞 7旬翁疑未注意追撞前方4停等車輛
新北市新莊區昨天晚間發生5車追撞車禍。73歲李男開車行經新莊區中正路時，不明原因追撞前方停等紅燈的車輛，共有4輛車遭到波及，所幸並未造成人員受傷。李男酒測值為0也無施用毒品，車內並未發現違禁品，確切肇事原因仍待警方調查。
新莊警分局昨天晚間6時許接獲報案，新莊區中正路發生多車交通事故，立即派員到場處理。警方經查肇事的李男開車行經該處時，疑未注意前方燈號已轉為紅燈，不慎撞上前方4輛正在停等紅燈車輛，所幸現場無人受傷。
警方對李男進行酒測發現他酒測值為0，經警方觀察及詢問確認無施用毒品駕車跡象，亦無連續駕駛8小時、身體不適或服用安眠藥等情形，車內亦未發現違禁品或安眠藥物，詳細肇事原因由警方依規定調查處理。
新莊警分局呼籲，駕駛人行車應隨時注意前方路況，並與前車保持適當安全距離，遇有車流壅塞或停等情形更應提前減速，以避免因反應不及發生事故。
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