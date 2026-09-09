機車撞上無人機女騎士摔倒送醫 農用剛起飛就出事警釐清責任

嘉義市竹子腳地區昨天下午發生少見交通事故，45歲女騎士騎機車行經當地時，疑與一架剛起飛的農用無人機發生碰撞，女騎士當場人車倒地，造成頭部及肢體疼痛，所幸意識清楚，經救護人員處置後送醫治療，詳細事故原因仍待相關單位調查。

嘉義市消防局救災救護指揮科昨天下午5時6分接獲報案，竹子腳地區發生交通事故，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往。

消防人員抵達時，已有現場民眾協助通報119及照護傷者。據45歲女騎士向救護人員表示，她騎車時不慎撞到一架剛起飛的農用無人機，隨後摔車倒地。

救護人員檢查發現，女騎士意識清楚，主訴頭部及肢體疼痛，現場為她清洗傷口、包紮止血，神經學檢查未發現異常，生命徵象正常，隨後送往嘉義基督教醫院治療。

至於農用無人機當時起飛位置、操作情形，以及雙方如何發生碰撞，後續交由警方及相關單位調查釐清。

女騎士疑與剛起飛的農用無人機發生碰撞後摔車，救護人員到場檢查傷勢並給予救護處置。記者李宗祐／翻攝

嘉義市竹子腳地區發生少見交通事故，機車倒在田間道路上，農用無人機停在一旁，事故原因待相關單位釐清。記者李宗祐／翻攝