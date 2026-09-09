聽新聞
0:00 / 0:00
彰化東外環大貨車煞車失靈 連撞3車載運小客車滑落壓車
1輛載運小客車的營業大貨車，昨天下午行駛到花壇鄉東外環道路與花壇鄉彰員路口，因煞車失靈，撞上停紅燈的2小貨車及1輛小客車，造成載運的小客車滑落，雖然無人傷亡，但4車均受損，肇事原因由警方調查中。
警方調查，由楊姓男子駕駛載運小客車的營業大貨車，昨天下午3時33分許，沿東外環路由臺中往彰化方向直行，低彰化縣花壇鄉彰員路二段81號前，因煞車失靈行駛至路肩路段欲減速時，與同向行駛正停等紅燈由蘇姓及林姓男子分駕駛的2輛小貨車、 1輛小客車發生碰撞，大貨車載運的小客車還滑落再壓到由林姓駕駛人的小客車上。
警方指出，此件車禍初步調查是大貨車疑似機件故障，共造成4車受損，無人受傷，均無酒駕，肇事原因由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。