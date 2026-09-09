彰化東外環大貨車煞車失靈 連撞3車載運小客車滑落壓車

1輛載運小客車的營業大貨車，昨天下午行駛到花壇鄉東外環道路與花壇鄉彰員路口，因煞車失靈，撞上停紅燈的2小貨車及1輛小客車，造成載運的小客車滑落，雖然無人傷亡，但4車均受損，肇事原因由警方調查中。

警方調查，由楊姓男子駕駛載運小客車的營業大貨車，昨天下午3時33分許，沿東外環路由臺中往彰化方向直行，低彰化縣花壇鄉彰員路二段81號前，因煞車失靈行駛至路肩路段欲減速時，與同向行駛正停等紅燈由蘇姓及林姓男子分駕駛的2輛小貨車、 1輛小客車發生碰撞，大貨車載運的小客車還滑落再壓到由林姓駕駛人的小客車上。

警方指出，此件車禍初步調查是大貨車疑似機件故障，共造成4車受損，無人受傷，均無酒駕，肇事原因由警方調查中。

1輛載運小客車的營業大貨車，昨天下午沿彰化東外環道路與花壇鄉彰員路口，因剎車失靈，撞上停紅燈的2小貨車及1輛小客車，造成載運的小客車滑落，幸無人傷亡，但4車均受損。 圖／警方提供