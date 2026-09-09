服務處接死亡恐嚇電話…吳欣岱臉書曝「蠻害怕」 今赴派出所報案

台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱，日前因講述內湖五分里長參選人王健陞曾因乘機性交未遂罪，被判處1年10個月徒刑定讞一事，昨天服務處接到死亡威脅的電話，吳欣岱在臉書表示「坦白說，蠻害怕的。」她今天就會去報案，希望台灣能因為更多人的勇敢，越來越好。

吳欣岱日前因提及里長參選人有前科，疑似引起有人不滿，昨天服務處就接到恐嚇電話，吳欣岱昨晚在臉書表示，她認為有些事情不能因為害怕，就選擇不說。「再說一次：更生人當然有重新開始的權利」，除說，但重新生活、重新工作，與取得資源分配的公權力，本來就是不同層次的問題。想要從政的人，更應該有面對自己過去的勇氣，主動揭露與公職適任性相關的重要資訊，接受選民檢驗。

吳說，她所做的，只是把她認為選民應該知道的資訊說出來。至於要不要支持、要不要投票，是每一位選民自己的選擇。她知道，這樣做可能會讓人不高興，也可能因此受到攻擊，但她還是願意承擔。因為她了解，站在公共利益這一邊，有時候就是需要承受一點壓力。

「恐嚇的事情，我會依法處理。」吳欣岱也提到，她不會因此退縮，也不會因此不敢講話。雖然其實她也是普通人，會緊張，也會擔心。但她想，如果因為害怕而選擇沉默，那一般民眾又怎麼有機會知道完整的資訊？

「我會保護好自己，也會繼續把該說的講清楚。」吳說，她尊重更生人的權利，也捍衛選民知情與選擇的權利，我們對公眾事務參與者的嚴格標準不應該被扭曲。