快訊

情侶酒後吵翻…女友要跟警察返所 62歲男竟「肉身擋警車」

伊朗飛彈連攻美國軍艦！美軍反擊摧毀5艘油輪 警覺中俄可能暗助

美網／不敵冠軍前搭檔 謝淑薇8強止步下一步亞運

聽新聞
0:00 / 0:00

服務處接死亡恐嚇電話…吳欣岱臉書曝「蠻害怕」 今赴派出所報案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱。圖／截自吳欣岱臉書
心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱。圖／截自吳欣岱臉書

台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱，日前因講述內湖五分里長參選人王健陞曾因乘機性交未遂罪，被判處1年10個月徒刑定讞一事，昨天服務處接到死亡威脅的電話，吳欣岱在臉書表示「坦白說，蠻害怕的。」她今天就會去報案，希望台灣能因為更多人的勇敢，越來越好。

吳欣岱日前因提及里長參選人有前科，疑似引起有人不滿，昨天服務處就接到恐嚇電話，吳欣岱昨晚在臉書表示，她認為有些事情不能因為害怕，就選擇不說。「再說一次：更生人當然有重新開始的權利」，除說，但重新生活、重新工作，與取得資源分配的公權力，本來就是不同層次的問題。想要從政的人，更應該有面對自己過去的勇氣，主動揭露與公職適任性相關的重要資訊，接受選民檢驗。

吳說，她所做的，只是把她認為選民應該知道的資訊說出來。至於要不要支持、要不要投票，是每一位選民自己的選擇。她知道，這樣做可能會讓人不高興，也可能因此受到攻擊，但她還是願意承擔。因為她了解，站在公共利益這一邊，有時候就是需要承受一點壓力。

「恐嚇的事情，我會依法處理。」吳欣岱也提到，她不會因此退縮，也不會因此不敢講話。雖然其實她也是普通人，會緊張，也會擔心。但她想，如果因為害怕而選擇沉默，那一般民眾又怎麼有機會知道完整的資訊？

「我會保護好自己，也會繼續把該說的講清楚。」吳說，她尊重更生人的權利，也捍衛選民知情與選擇的權利，我們對公眾事務參與者的嚴格標準不應該被扭曲。

吳欣岱 恐嚇 死亡 臉書 王健陞 台灣基進

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

監察院「專員」去電市府問交換生事件 藍營痛批：沒監委也能查？

被黑心職場壓垮！正妹導遊轉戰成人界 前同事竟盯直播公開她真名

蔡英文曝接任何欣純榮譽主委原因 威脅蔡其昌「沒有當選不要來見我」

向趙建銘討2300萬教育基金陷僵局…陳幸妤再回應：從此不管也不再發表意見

相關新聞

服務處接死亡恐嚇電話…吳欣岱臉書曝「蠻害怕」 今赴派出所報案

台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱，日前因講述內湖五分里長參選人王健陞曾因乘機性交未遂罪，被判處1年10個月徒刑定讞一事，昨天服務處接到死亡威脅的電話，吳欣岱在臉書表示「坦白說，蠻害怕的。」她今天就會去報案，希望台灣能因為更多人的勇敢，越來越好。

情侶酒後吵翻…女友要跟警察返所 62歲男竟「肉身擋警車」

台北市大安區昨晚發生一起情侶酒後糾紛，60歲黃姓女子因拿不回個人物品報警，警方到場後，黃女表示要跟員警回派出所進一步說明，不料62歲張姓男友竟直接站到警車前方阻擋離去，員警當場制止並警告可能涉及妨害公務，張男才離開，過程被路過民眾拍下上傳網路引起討論。

萬華長泰街倉庫深夜起火 拖板車遭燒毀、無人傷亡

台北市萬華區長泰街今晚（8日）發生火警，1棟5層樓RC建築物的1樓倉庫突然起火，現場有拖板車遭燒毀，消防人員獲報後迅速到場灌救，火勢約18分鐘後撲滅，沒有人受傷。

撞後迴轉 男二度輾壓護理師害命

台中市陳姓女護理師昨天凌晨下班返家，在西區租屋處附近步行時，遭駕駛賓士車的林姓男子撞飛，林肇事後，疑擔心後續刑責與高額賠償費，迴轉後二度輾壓陳女，導致陳女頭顱破裂。林逃逸後約兩個多小時，才向警方投案，台中地檢署依殺人罪向台中地院聲請羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。