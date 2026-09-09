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情侶酒後吵翻…女友要跟警察返所 62歲男竟「肉身擋警車」
台北市大安區昨晚發生一起情侶酒後糾紛，60歲黃姓女子因拿不回個人物品報警，警方到場後，黃女表示要跟員警回派出所進一步說明，不料62歲張姓男友竟直接站到警車前方阻擋離去，員警當場制止並警告可能涉及妨害公務，張男才離開，過程被路過民眾拍下上傳網路引起討論。
敦化南路派出所昨晚8時許接獲報案，黃女與張男是情侶關係，雙方當時都有酒意。黃女稱自己的物品無法取回，因此請警方到場協助。
員警了解狀況後，先向雙方說明相關法律權益，黃女隨後表示希望跟著員警回派出所進一步釐清。不料警方準備駕車離開時，張男突然走到警車前方，以身體阻擋車輛前進。
男子站在警車前與員警爭執，現場氣氛一度僵持，警方隨即要求張男停止阻擋，並告知若持續妨礙警車執勤，可能涉及妨害公務，張男才離開現場。
黃女後續到派出所說明事情經過，最後並未對張男提出告訴，自行離去，警方也依相關規定辦理後續通報。
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