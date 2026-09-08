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竹北都是燒焦味！民宅起火濃煙竄頭前溪 消防員救出毛小孩

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市嘉勤北路一處民宅今晚近9時許發生火警，消防人員到場時1樓已全面燃燒，火勢約半小時後控制，並從屋內救出一隻受困犬隻，所幸無人傷亡。初步了解，屋主晚間點燃蚊香後外出工作，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

新竹縣消防局表示，今晚8時53分接獲通報，竹北市嘉勤北路一處民宅發生火災，隨即派遣第一大隊、竹北、高鐵、豐田及山崎分隊，共出動10輛消防車、1輛救護車，並投入23名警消、22名義消搶救。

消防人員抵達現場時，民宅1樓已全面燃燒，隨即部署水線，優先針對左右兩側民宅防護，避免火勢擴大延燒，後續集結人力，出動6組人員反覆入室搜尋火點及進行滅火。

搶救過程中，消防人員發現屋內有一隻狗受困，經搜尋後順利將犬隻救出。火勢約在晚間9時30分獲得控制，所幸未有人員傷亡。

據了解，屋主晚間8時許曾在屋內點燃蚊香，隨後外出工作，蚊香附近疑有油品，隔壁鄰居聞到煙味後立即報警。

消防局初估，該火警燃燒面積約150平方公尺，財物損失約35萬元，至於是否蚊香引燃油品，以及詳細起火原因和實際損失，後續將由火調人員調查釐清。

火警發生時，濃煙及燒焦味也引發附近居民關注。有網友在Threads發文：「超臭！頭前溪附近都有燒塑膠味道」、「竹北都是燒焦的味道」，也有附近居民得知消息擔心屋內受困的狗無法自行逃生，盼消防人員盡快撲滅火勢，也希望受困動物都能平安獲救。

新竹縣竹北市嘉勤北路一處民宅今晚近9時許發生火警，消防人員到場時1樓已全面燃燒，火勢約半小時後控制，並從屋內救出一隻受困犬隻，所幸無人傷亡。圖／民眾提供
新竹縣竹北市嘉勤北路一處民宅今晚近9時許發生火警，消防人員到場時1樓已全面燃燒，火勢約半小時後控制，並從屋內救出一隻受困犬隻，所幸無人傷亡。圖／民眾提供

竹北 毛小孩 消防員

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