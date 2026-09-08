男綠島深潛疑不慎嗆水 失去意識無心跳驚險救回

一名約51歲男子今天在綠島船潛活動時，疑在深潛過程中不慎嗆水，失去意識及呼吸，現場人員緊急通報119及海巡求救，消防人員趕抵時男子已無生命徵象，立即施救並送衛生所搶救後，恢復呼吸心跳，再由空勤後送台灣本島治療。

台東縣消防局表示，今天下午1時48分接獲報案，指綠島鄉南寮村漁港9號有男子需要救護，且意識、呼吸狀況不明，指揮中心隨即派遣綠島消防分隊救護人員出勤。

消防人員趕抵現場，發現約51歲男性，因進行船潛活動，深潛過程疑似發生嗆水意外，一度呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送綠島衛生所搶救，經急救後恢復生命跡象，隨後申請空勤後送台灣本島，詳細事故原因仍待釐清。

消防局提醒民眾，從事潛水等水域活動，應評估自身身體狀況及海域環境，確認安全裝備及同行聯繫相關設備，切勿從事超出自身能力範圍的活動，以降低意外風險。