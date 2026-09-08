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嘉義志願役士兵因債務被「棒打臀部十餘下」不治 鄰居遭聲押

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義縣侯姓兄弟5日受請託釐清鄰居志願役士兵侯男債務細節，被控持球棒打臀部十餘下加以教訓，不料侯男7日不治；警依傷害致死罪嫌移送兄弟檔，嘉檢聲押動手的哥哥，弟弟則飭回。

嘉義地檢署表示，侯姓兄弟今天下午被依傷害致死罪嫌移送法辦，嘉檢複訊後，將動手打人的40歲侯姓男子依有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，而在旁觀看的36歲侯男飭回。

檢警表示，24歲志願役士兵侯男在外積欠多筆債務，部分已由其住台中的伯父協助處理，其伯父因聽聞又有新債務，則請託侯男的鄰居侯姓兄弟協助了解債務細節。

檢警說明，侯姓兄弟趁侯男日前休假返家，相約於5日晚間在六腳鄉一處民宅釐清債務細節，當時侯姓兄弟疑似看不慣又有新債務，持球棒毆打侯男臀部十餘下，希望藉此教訓，讓侯男知所警惕；事後，3人還一起吃東西、飲酒。

不過，侯男於6日晚間身體嚴重不適，緊急送醫急救後，仍於昨天早上宣告不治；警方據報侯男身受重傷送醫急救，立即派員警趕赴現場採證，並迅速掌握涉案人侯姓兄弟身分，於昨天下午帶回偵訊。

檢警表示，昨天會同法醫相驗，侯男傷勢集中臀部，造成大面積瘀青傷勢，其他部位無明顯外傷，預計明天解剖，釐清確切死因。

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嘉義縣侯姓兄弟5日受請託釐清鄰居志願役士兵侯男債務細節，被控持球棒打臀部十餘下加以教訓，不料侯男7日不治；警依傷害致死罪嫌移送兄弟檔，嘉檢聲押動手的哥哥，弟弟則飭回。 情境示意圖／Ingimage
嘉義縣侯姓兄弟5日受請託釐清鄰居志願役士兵侯男債務細節，被控持球棒打臀部十餘下加以教訓，不料侯男7日不治；警依傷害致死罪嫌移送兄弟檔，嘉檢聲押動手的哥哥，弟弟則飭回。 情境示意圖／Ingimage

嘉義 志願役 鄰居

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