影／女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願
台中市林姓男子今天凌晨1時許，駕駛賓士車行經西區時，撞死步行的陳姓女護理師，林男在今天下午被依殺人罪，移送台中地檢署，陳女的家人今天下午配合檢察官相驗，釐清死因後，重返案發現場招魂，陳女胞弟跪在現場，悲戚哭喊「姊姊」，用銅板擲筊，但遲遲擲不出聖筊，在現場擲了22次，花了20分鐘，才有3個聖筊，現場法師也說，「比較少見，可能有些心願」。
檢警調查，林姓男子（30歲）無業，今天凌晨1時許，駕駛賓士車由西區柳川西路往民生路方向行駛，欲左轉民權路，左轉時撞上步行走斑馬線、穿越柳川東路的陳姓女護理師（38歲），林車撞擊陳女，陳女被撞飛約40公尺後倒地，林男再往前行駛後，在民族路口迴轉，再輾過倒地的陳女頭顱，隨後逃逸，救護車獲報到場時，陳女已明顯死亡。
警方循線查出林男身分後，林男前往第一警分局投案，林男無酒精、毒品反應，但林男在撞擊陳女後，回車二度撞擊，今天下午依殺人罪，移送台中地檢署偵辦，建請檢察官羈押。
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