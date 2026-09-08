只穿黑內褲街頭趴趴走 竹北失聯移工連偷零錢與晾曬衣物被逮

34歲豆姓越南籍失聯移工，今年6月僅穿黑色內褲在新竹縣竹北市街頭徘徊，外型神似漫畫「熱褲刑警」，卻涉嫌偷走機車外送箱內零錢盒，再竊取民宅外晾曬衣物直接穿走。警方循監視器追查逮人，訊後依竊盜罪嫌送辦，豆男近期也遭起訴。

竹北警分局表示，三民派出所今年6月接獲民眾報案，指一名衣著特異男子在住家附近徘徊，當時男子僅穿黑色內褲，特殊造型酷似漫畫角色「熱褲刑警」，引起附近住戶注意。

警方調查，男子疑趁四下無人時，竊取停放民宅前機車外送箱內的零錢盒，得手後徒步離去；之後又前往另一處民宅，竊走住戶晾曬在屋外的衣物，並直接將衣物穿上後離開。

三民派出所受理後調閱周邊監視器，並通報巡邏警力加強查緝，之後在案發地點附近發現一名男子，外貌及衣著特徵與影像中的竊嫌高度相符，警方隨即上前查證身分。

經查，男子為年約34歲越南籍豆姓失聯移工，涉嫌與兩起竊案有關，警方依法逮捕帶回偵辦，訊後移送新竹地檢署，檢方近日依竊盜罪嫌將他起訴。警方提醒，機車外送箱或置物空間勿存放現金等貴重物品，住家若有衣物或物品放置戶外，也應留意周邊環境及防竊措施。