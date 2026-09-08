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綠島深潛驚傳溺水…51歲男疑嗆水失去生命徵象 OHCA送衛生所搶救
綠島今天下午發生深潛溺水意外，一名約51歲男子從事船潛活動時，疑在深潛過程中不慎嗆水，失去意識及呼吸，現場人員緊急通報119及海巡求救，消防人員趕抵後發現男子已無生命徵象（OHCA），立即施救並送往綠島衛生所搶救。
消防局表示，今天下午1時48分接獲報案，指綠島鄉南寮村漁港9號有男子需要救護，且意識、呼吸狀況不明，指揮中心隨即派遣綠島消防分隊救護人員出勤。
消防人員下午1時54分抵達現場，發現一名約51歲男性溺者，據現場了解，男子當時正進行船潛活動，深潛過程疑似發生嗆水意外。消防人員立即展開急救處置，下午2時15分男子被確認已無生命徵象，隨即緊急後送綠島衛生所搶救。
消防局獲報後也同步通報警方110及海巡署118，相關單位協助處理後續救援事宜。目前男子詳細身分、落水原因及實際事故經過，仍待相關單位進一步釐清。
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