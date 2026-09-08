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綠島觀音洞2遊客走錯路迷途 海巡消防15分鐘尋獲平安脫困

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

綠島觀音洞今天上午發生遊客迷途事件，2名遊客沿觀音洞左側「寧靜小路」下行至岸際活動，返程時疑因走錯路線，無法找回原路，情急之下通報求援。海巡署第一三岸巡隊綠島安檢所獲報後，立即聯繫綠島消防分隊共同前往搜尋，約15分鐘後順利尋獲2人，所幸均未受傷。

第一三岸巡隊綠島安檢所今天上午9時12分接獲民眾通報，指2名遊客前往觀音洞左側岸際後疑似迷途，無法找到返回路線。海巡人員獲報後迅速趕赴現場，並通報綠島消防分隊協助搜尋。

海巡及消防人員抵達後，立即依現場地形展開搜尋，經約15分鐘查找，上午9時51分順利發現2名迷途遊客。經初步檢視，2人意識清楚、行走正常，身體並無明顯外傷，消防人員評估後，2人表示沒有就醫需求，最後由海巡及消防人員陪同、引導返回觀音洞。

據了解，2名遊客上午8時許前往觀音洞附近岸際活動，準備返回時因走錯路線，無法尋回原先行進路徑，所幸及時通報求助，讓救援人員能迅速掌握狀況並展開搜尋，最終平安脫困。

第一三岸巡隊提醒，綠島部分海岸及自然景點地形複雜，民眾前往海岸、山區或其他自然景點遊憩前，應先了解當地環境及地形，避免貿然進入不熟悉或具潛在危險的區域；若不慎迷途或發生緊急狀況，應保持冷靜、避免任意移動，並立即撥打海巡署「118」服務專線求助，以利救援人員迅速掌握位置。

海巡及消防人員合力尋獲2名迷途遊客，確認2人平安無虞後，引導他們返回觀音洞，所幸過程中均未受傷。圖／第一三岸巡隊提供
海巡及消防人員合力尋獲2名迷途遊客，確認2人平安無虞後，引導他們返回觀音洞，所幸過程中均未受傷。圖／第一三岸巡隊提供

綠島 觀音 海巡

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