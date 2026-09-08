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彭佳嶼海域火燒船！漁船受損進水沉沒 台灣船長、4印尼船員獲救
新北市1艘瑞芳籍漁船今天在彭佳嶼北方海域，作業時起火燃燒，林姓船長決定棄船，並和4名印尼船員跳海逃生，被附近作業的友船救起。海巡艇獲報前往滅火，但漁船最終沉沒。
林姓船長昨天上午開船從深澳漁港出發，今天上午在澎佳嶼北方16.5浬作業時，漁船發生火警。林姓船長和船員無力自行滅火，最後棄船逃生，並被救上同由深澳漁港出發的友船。
海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊今早7時許獲報後，除調派線上PP-10090巡防艇趕赴現場，另增派PP-10099巡防艇前往支援。PP-10090今天上午8時55分抵達現場，確認林姓船長和4名船員均已安全獲救，也未受傷。
海巡艇啟動消防設備朝失火漁船射水搶救，約20分鐘後控制火勢。但因漁船受損進水，今天上午11時許沉沒。航港局北部航務中心事後發布航船布告，提醒航經附近海域船舶注意航行安全。
基隆海巡隊呼籲漁船及各類船舶主出海前，應確實檢查機電設備、燃油管線及消防、救生設備，航行期間並應隨時注意船舶狀況。海上如發生火警或其他緊急情形，請立即撥打海巡「118」報案專線，或利用無線電通報求援，爭取黃金救援時間。
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