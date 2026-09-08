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聯結車失控撞入民宅嚇壞住戶 6旬駕駛稱撿水瓶分心釀禍

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

今天中午屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，車頭整個鑽入屋前鐵皮遮棚，嚇壞住戶及鄰居，所幸未造成人員傷亡。62歲的洪姓駕駛人表示，是行車過程分心撿拾掉落的水瓶，才不慎失控撞入民宅，經檢測駕駛無酒駕、無毒駕。

今天中午12時25分警方獲報潮州鎮光復路一段發生交通事故，62歲洪姓男子駕駛聯結車沿潮州鎮光復路一段南向北直行，疑似因駕駛人行車過程分心撿拾水瓶，不慎失控撞入民宅，所幸車子為空車，未釀大禍。

事發當時巨大響聲，住戶及鄰居都跑出來查看，一見到車子整個撞入民宅全都傻眼，直呼可怕。事故共波及3間民宅、3輛轎車、1輛普重機車、1台腳踏車，所幸駕駛人及其他民眾均未受傷，警方檢測後駕駛無酒駕、無毒駕。

警方呼籲，駕駛人行車時務必專心駕駛，切勿因撿拾物品等行為分散注意力，以免發生意外；若有物品掉落，應先將車輛停妥後再行處理，共同維護道路交通安全。

屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，嚇壞住戶及鄰居，所幸沒有人員傷亡。圖／警方提供
屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，嚇壞住戶及鄰居，所幸沒有人員傷亡。圖／警方提供

屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，嚇壞住戶及鄰居，所幸沒有人員傷亡。圖／警方提供
屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，嚇壞住戶及鄰居，所幸沒有人員傷亡。圖／警方提供

屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，嚇壞住戶及鄰居，所幸沒有人員傷亡。圖／警方提供
屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，嚇壞住戶及鄰居，所幸沒有人員傷亡。圖／警方提供

屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，嚇壞住戶及鄰居，所幸沒有人員傷亡。圖／警方提供
屏東縣潮州鎮光復路一段一輛聯結車失控撞入民宅，嚇壞住戶及鄰居，所幸沒有人員傷亡。圖／警方提供

車禍 屏東縣

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